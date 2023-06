Half-Life Episode 3 + mehr: Sammler öffnet Schatzkiste zu nie veröffentlichten Valve-Spielen

Viele Spiele veröffentlicht Valve zwar nicht mehr, dafür gibt es aber jede Menge sehenswerter Artworks.

Na, wartet ihr immer noch sehnsüchtig auf Half-Life 2: Episode 3? Habt ihr die Hoffnung etwa noch immer nicht aufgegeben? Zu diesem Thema haben wir leider keine guten Nachrichten für euch. Um euch die Wartezeit auf einen neuen Teil der Shooter-Reihe zu versüßen, könnt ihr jetzt aber wenigstens schöne Artworks bewundern - das ist doch auch was!

Episode 3, Left 4 Dead und … Weltraum-Piraten?!

Woher stammen die Artworks? Direkt von Valve! Ihr bekommt hier also keine Fan-Konzepte oder Ähnliches zu Gesicht, sondern erhaltet tatsächlich einen spannenden Einblick in die Entwicklung solch legendärer Spiele wie Portal oder das erwähnte Half-Life 2.

Möglich wird das durch den selbst ernannten Valve-Superfan David McGreavy. Der in der Spieleindustrie tätige Herr hat über die Jahre so ziemlich alles gesammelt, was mit Valve und dessen Spielen zu tun hat. Für ein neues Video des beliebten YouTube-Kanals DidYouKnowGaming hat McGreacy seine Schatzkiste nun geöffnet und die Reichtümer mit uns allen geteilt:

Zu Half-Life 2: Episode 3 gibt es nicht besonders viel zu sehen. Bis auf Impressionen aus einer Wüste, die mit gestrandeten Schiffen übersät ist, und einer neuen Combine-Zitadelle im Hintergrund gibt es hier nicht viel Material. Das wohl Kurioseste ist eine Zeichnung des Antagonisten Dr. Wallace Breen, der in seiner neuen Form eine starke Ähnlichkeit zu Herzog Leto Atreides II aus Dune aufgewiesen hätte.

Dafür gibt es aber Konzeptzeichnungen aus Half-Life: Alyx and Dog zu bestaunen. Kennt ihr nicht? Kein Wunder, das soll der Arbeitstitel für das spätere VR-Erlebnis Half-Life: Alyx gewesen sein.

Auch Left 4 Dead geht nicht leer aus, hier bekommt ihr wenig überraschend vor allem eklige Zombies zu Gesicht, die es in dieser Form meist nicht ins Spiel geschafft haben.

Richtig interessant wird es bei Stars of Blood. Dieses Spiel dürfte vielen von euch nicht einmal etwas sagen und das hat seinen Grund: Bis heute drangen kaum offizielle Infos davon ans Licht. Offenbar sollte sich dieser Valve-Titel um Weltraum-Piraten drehen. Und jetzt kommt’s: Auf einem Artwork sieht man ein Combine-Schiff. Hätte Stars of Blood also im gleichen Universum wie Half-Life gespielt?

Was sagt ihr denn zu all den neuen Artworks von bekannten und unbekannten Valve-Spielen? Habt ihr immer großes Interesse an solchen Relikten der Vergangenheit oder würdet ihr euch viel mehr über ein neues Spiel von Valve freuen, das die Zahl drei im Namen trägt? Wir zählen jetzt auch bis drei und dann möchten wir eure Antworten in Kommentaren lesen!