Lego Star Wars: The Skywalker Saga - Wann kommt der Test?

Am 5. April erscheint mit Lego Star Wars: The Skywalker Saga das erste Lego-Spiel mit Lichtschwertern und Banthas seit 2016, als Das Erwachen der Macht erschien. Wie gewohnt versuchen wir, euch so früh wie möglich darüber in Kenntnis zu setzen, ob sich der Kauf dieses Adventures lohnt, was die Tücken sind und ob es sich vielleicht sogar zu einem Star-Wars-Meilenstein mausert.

Technisch gesehen dürften wir diese Einschätzung sogar heute am 4. April schon liefern. Und zwar genau jetzt um 17 Uhr, wenn diese News erscheint. Allerdings müsst ihr euch noch ein wenig länger gedulden. Wir haben das neue Lego-Spiel zwar bereits ausführlich gespielt, mit dem Test halten wir uns in diesem Fall aber noch ein wenig zurück.

Wir sagen euch auch, warum:

Darum heute noch kein Test

Die Keys für Lego Star Wars: The Skywalker Saga sind erst verhältnismäßig spät bei uns aufgeschlagen. Inzwischen konnten wir zwar schon ein ganze Menge spielen, wollen für die finale Wertung aber noch ein paar Details überprüfen. Lego Star Wars: The Skywalker Saga spielt sich nämlich gar nicht so routiniert, wie man es bei einer so formelhaften Reihe eigentlich erwarten würde. Im Gegenteil, das Team hat das Muster hier ganz schön aufgebrochen.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga - Screenshots ansehen

Außerdem gibt es noch ein weiteres Problem. Bislang stehen uns für den Test nur Konsolenkeys zu Verfügung. Wir konnten den Titel also nur auf der PlayStation 5 ausprobieren. Um guten Gewissens eine Wertung unter den Test zu schreiben, müssen wir aber zwangsweise in die PC-Version zumindest reinspielen. Anders ist der technische Zustand zu Release nicht zu überprüfen.

Wir haben aber die Bestätigung erhalten, dass die PC-Version erst zum Release freigeschaltet wird. Wir können also erst in die PC-Fassung reinzocken, wenn ihr es auch könnt.

Das ist natürlich blöd, falls ihr mit dem Kauf auf den Test warten wolltet. Wir raten trotzdem dazu, den Test abzuwarten, falls ihr euch im Bezug auf die Technik noch Sorgen macht.

Wie geht es jetzt weiter?

Wir arbeiten mit dem Eifer eines Astromechs daran, den Test fertig zu bekommen und stützen uns dafür auf unsere Spieleindrücke aus der PS5-Version. Höchstwahrscheinlich werdet ihr also spätestens morgen noch vor Release des Adventures einen Test bekommen, in dem wir von unserer Erfahrung berichten. Falls ihr neugierig seid, hier schon mal ein kurze Einordnung:

Unser aktueller Eindruck Lego Star Wars: The Skywalker Saga ist ein unterhaltsames Spiel, an dem vor allem Fans viel Freude haben werden. Allerdings hat es einige sehr deutliche Schwächen, gerade wenn ihr am liebsten einfach die weltberühmte Star-Wars-Geschichte an einem Stück erleben wollt.

Eine Wertung wird es erst dann geben, wenn wir uns von der PC-Version überzeugt haben. Je nach Zustand des Spiels kann es sein, dass wir schon direkt morgen den Test aktualisieren oder noch etwas länger für die finale Wertung brauchen.