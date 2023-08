Fan kreiert »Lego The Witcher« und es ist so cool, dass es sogar CD Projekt stolz herzeigt

Bei den ganzen Witcher-Spielen, die aktuell in Entwicklung sind, wurde ein ganz bestimmtes sträflich übersehen.

Wie wir wissen, sind aktuell einige kommende The-Witcher-Projekte bei unterschiedlichen Studios in Entwicklung. Doch von einem ganz bestimmten Titel fehlt jede Spur. Das zeigen die Reaktionen auf das Bild eines beeindruckenden Lego-Dioramas, das kürzlich von CD Projekt Red veröffentlicht wurde.

Lego The Witcher

Das vom offiziellen X-Account (ehemals Twitter) veröffentlichte Bild zeigt vier Spielausschnitte eines fiktiven Lego-Spiels zu The Witcher. Neben drei Fassungen von dem Hexer Geralt (nicht zu verwechseln mit unserem Redakteur Gerald), gibt es auch eine Lego-Version von der Hexerin Ciri, dem Barden Rittersporn und Geralts treuem Ross Plötze.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Erstellt wurde das Bild von dem X-Nutzer BrickPanda, der über sein Profil weitere Filme, Spiele und Serien, wie Jurassic Park und Indiana Jones als Lego-Versionen darstellt. Die Inszenierungen haben den Witcher-Entwickler anscheinend so sehr beeindruckt, dass sie einige davon stolz auf ihrem eigenen Profil zur Schau gestellt haben.

Die Reaktionen sind eindeutig

Schaut man in die Kommentare, wird man Zeuge eines eindeutigen Stimmungsbildes. Der Nutzer dan james schreibt zum Beispiel:

Bringt Lego dazu das so schnell wie möglich umzusetzen, dann könnt ihr beide noch mehr von meinem Geld nehmen.

Viele Nutzer waren sogar noch direkter. Jared Moreno zum Beispiel markierte einfach nur die offiziellen Profile von Lego und The Witcher und schrieb: Tut es bitte!

Sowohl Lego als auch CD Projekt Red haben sich nicht weiter dazu geäußert. Da von dem Klemmbaustein-Hersteller in der Vergangenheit bereits Sets mit Super Mario und dem Horizon-Franchise erschienen sind, ist die Chance einer Kollaboration mit CD Projekt vielleicht gar nicht so sehr an den Haaren herbei gezogen, wie man zunächst vermuten könnte.

Weitere interessante Artikel zu The Witcher und Lego findet ihr hier:

Was würdet ihr davon halten, wenn sich zu den kommenden Witcher-Projekten ein Lego-Spiel dazu gesellen würde? Welche Erwartungen hättet ihr an den Titel? Habt ihr bereits Lego-Videospiele gespielt oder eine andere Verbindung zu den kleinen, bunten Plastiksteinchen? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!