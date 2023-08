Grafiker zeigt, wie genial das Remake von The Witcher 1 aussehen könnte

Witcher 3 gar nicht so unähnlich ist die Vision eines Remakes des ersten Teils, das ein Grafiker uns präsentiert.

The Witcher 1 ist inzwischen mehr als nur in die Jahre gekommen. Deshalb arbeitet ein Team im Auftrag von CD Projekt Red derzeit an einem Remake. Doch bis das erscheint, dürfte es noch eine ganze Weile dauern. Da hat sich ein unabhängiger Grafiker und gleichzeitiger Fan der Spieleserie gedacht: Ich zeig euch mal, wie ich das optisch umsetzen würde! Und siehe da, auf Twix (wie Kollege Sören das umbenannte Twitter nennt) präsentiert er seine Ergebnisse:

Klare Ziele

Die Hauptziele des Projektes seien laut ihm gewesen:

Anpassung des UI/UX des Originals an plattformübergreifende Steuerelemente.

Für die künstlerische Richtung visierte er eine Mischung aller Stile aus der gesamten Witcher-Reihe sowie von Gwent an.

Dabei sollte allerdings der grünliche Ton der optischen Erscheinung des Originals erhalten bleiben.

Als Inspiration für das Inventar diente laut Twix-User Arvy dabei The Witcher 3 oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Besondere Freude habe ihm die Arbeit mit all den verschiedenen Designrichtungen gemacht, die CD Projekt Red im Laufe der Jahre in ihren Spielen vereint hat.

Reaktionen der Community

Arvy erhält für seine Arbeit reichlich Zuspruch auf dem von Elon Musk umbenannten Nachrichtendienst. Einige raten CD Projekt gar zur Zusammenarbeit. Twix-User Sully fasst es für sich und andere derart schmeichelnd zusammen:

Das ist unglaubliche Arbeit, so viele kleine und nette Details

Die Spielerschaft erkennt, wie viel Herzblut in dieser grafischen Liebeserklärung an die Serie steckt. Wenn das richtige Remake mindestens so gut wird, würden sich etliche redlich freuen.

Und wenn ihr wissen möchtet, welche Wünsche die GameStar-Redaktion für das Witcher 1 Remake hat, könnt ihr in diesem Artikel stöbern.

Und? Was meint ihr zu den Entwürfen? Gefallen euch Stil, Herangehensweise und Umsetzung des Grafikers an/für ein Remake vom The Witcher Original? Würdet ihr euch noch mehr Bilder wünschen oder lieber darauf verzichten, da es ja ohnehin kein richtiges Spiel werden wird? Wenn ja, was sollte Arvy eurer Meinung nach als nächstes von der Witcher 1 Welt zeigen? Schreibt uns eure Meinung und Ideen gerne in die Kommentare!