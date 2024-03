Eins der meistgewünschten Steam-Spiele kommt bald: Landwirtschafts-Simulator auf einem Alien-Planeten

In Lightyear Frontier erledigt ihr die Farmarbeit mit einem Mech.

Lightyear Frontier ist ein futuristischer Farming-Simulator, in dem ihr auf fremden Planeten die Open World erkundet und das neue Land bewirtschaftet. Dabei hilft euch das Schweizer Taschenmesser unter den Mechs. Das Spiel befindet sich auf vielen Wunschlisten von Steam-Nutzern und nimmt laut SteamDB Platz 72 der am meisten gewünschten Spiele ein.

Lightyear Frontier auf Steam

Start und Kosten des Early Access: Los geht am 19. März 2024, aktuell ist noch nichts über den Preis bekannt. Auf Steam könnt ihr übrigens jetzt schon eine kostenlose Singleplayer-Demo spielen.

Plattformen: Das Spiel erscheint für den PC auf Steam und auch für die Xbox Series X/S. Außerdem ist die Farming-Sim im Abo von Microsofts Game Pass enthalten.

Infos zum Early Access: Die Testphase soll etwa 1,5 Jahre dauern. Währenddessen soll das Spiel mit neuen Inhalten erweitert werden, wobei auch das Spieler-Feedback über den Discord-Kanal berücksichtigt werden soll.

1:59 Lightyear Frontier macht im Trailer fette Mechs zu Weltraum-Gärtnern

So spielt sich Lightyear Frontier

Es handelt sich um eine entspannte Farming-Simulation mit Fokus auf Erkundung. Landwirtschaft und dem Bauen eures Gehöftes. Ein Mech dient dabei als eine Art Multifunktionswerkzeug, gekämpft wird jedoch nicht.

Erkundung: Ihr könnt die verschiedenen Biome des Planeten durchforsten und mit einem Scanner verborgenes Wissen sammeln. Entweder seid ihr in eurem Mech unterwegs oder erkundet zu Fuß.

Ihr könnt die verschiedenen Biome des Planeten durchforsten und mit einem Scanner verborgenes Wissen sammeln. Entweder seid ihr in eurem Mech unterwegs oder erkundet zu Fuß. Der Mech: Ihr steuert einen modifizierbaren Roboter, den ihr mit verschiedenen Werkzeugen ausrüsten könnt. Ihr fällt etwa Bäume mit einer Säge, pflanzt neue Samen mit einer Saatpistole und erntet dann die ausgewachsenen Pflanzen mit einem Mähdrescher.

Ihr steuert einen modifizierbaren Roboter, den ihr mit verschiedenen Werkzeugen ausrüsten könnt. Ihr fällt etwa Bäume mit einer Säge, pflanzt neue Samen mit einer Saatpistole und erntet dann die ausgewachsenen Pflanzen mit einem Mähdrescher. Umweltpflege: Ihr reinigt die Spielwelt von Verschmutzungen oder entfernt invasives Unkraut, um Ökosysteme wieder herzustellen.

Ihr reinigt die Spielwelt von Verschmutzungen oder entfernt invasives Unkraut, um Ökosysteme wieder herzustellen. Basenbau: Mit Häusern, Scheunen, Beeten und Dekorationen baut ihr euch eine Space-Farm, die ihr dann bewirtschaftet.

Mit Häusern, Scheunen, Beeten und Dekorationen baut ihr euch eine Space-Farm, die ihr dann bewirtschaftet. Koop: Das Spiel lässt sich mit bis zu vier Spielerinnen und Spielern im Koop spielen.

Schon beim letzten Steam Next Fest im Februar bekam Lightyear Frontier viel Aufmerksamkeit und landete auf Platz 13 der am meisten gespielten Demos. Habt ihr euch die Testversion bei dem Event angesehen und könnt das Spiel weiterempfehlen? Habt ihr vor, den Farming-Simulator im Early Access zu spielen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.