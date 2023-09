Loki: Staffel 2 startet früher - wann ihr die Marvel-Serie in Deutschland gucken könnt

Staffel 2 von Loki startet früher bei Disney Plus - zumindest ein bisschen. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Marvel-Fans aufgepasst: Staffel 2 von Loki startet bald auf Disney Plus - und jetzt sogar ein klein wenig früher. Wie schon bei Ahsoka müssen wir euch aber gleich mal vorweg warnen: In Deutschland liegt der Release der neuen Folgen weiterhin auf dem 6. Oktober, doch zumindest Nachteulen und Frühaufsteher könnten sich über die Änderung freuen.

Denn damit können Fans hierzulande die jeweils im Wochentakt erscheinenden Episoden von Loki vor der Arbeit, der Uni oder der Schule sehen. Reden wir aber nicht mehr lange um den heißen Brei herum, kommen wir zu den harten Fakten.

Release: Wann startet Staffel 2 von Loki in Deutschland?

Loki: Staffel 2 startet am Freitag, den 6. Oktober 2023 um 3 Uhr nachts in Deutschland.

Das wurde offiziell auf X (ehemals Twitter) bekannt gegeben. Damit wird wie schon bei Ahsoka der weltweite Release der neuen Folgen um sechs Stunden nach vorne geschoben. Ursprünglich waren die Episoden hierzulande nämlich immer erst ab 9 Uhr verfügbar.

Wollt ihr euch jetzt schon mal auf die neue Season der Marvel-Serie mit Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Jonathan Majors und Ke Huy Quan einstimmen, werft ihr am besten einfach einen Blick in den folgenden Trailer:

2:25 Loki: Den ersten Trailer zu Staffel 2 der Marvel-Serie gibt's auch auf deutsch

Für amerikanische Zuschauer ist die Verschiebung natürlich super: In den USA startet Staffel 2 von Loki jetzt nicht länger freitags um Mitternacht, sondern Donnerstagabend um 18 Uhr nach der örtlichen Zeit. Danach geht es mit jeweils einer neuen Folge der insgesamt sechs Episoden von Loki: Staffel 2 im Wochentakt weiter.

Mehr Marvel-Nachschub gibt es dann erst wieder im Winter 2023 mit Staffel 2 von What If…? und Anfang 2024 mit Echo und X-Men ‘97. Danach dürfte es erstmal mau aussehen, bremst der anhaltende Hollywood-Streik die Produktionen neuer Filme und Serien signifikant aus.

Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Staffel 2 von Loki? Wie gut hat euch die erste Season der Marvel-Serie gefallen? Werdet ihr die neuen Folgen gleich morgens zum Release gucken oder geduldet ihr euch bis zum Abend? Was ist eurer Meinung nach die bisher beste aller TV-Serien des Marvel Cinematic Universe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!