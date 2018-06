Ein Nachfolger zum 2014er Souls-like Lords of the Fallen befindet sich laut City Interactive Games weiter in Entwicklung. Der polnische Publisher habe sich laut Pressemitteilung mit dem New-Yorker-Entwickler Defiant Studios zusammengetan, um Lords of the Fallen 2 zu realisieren. Dazu äußert der Chef von CI Games, Marek Tyminski:

"Wir haben mit zahlreichen weltweit respektierten Studios gesprochen, die großes Interesse daran zeigten, das nächste Lords of the Fallen zu machen. [...] Wir haben uns schließlich für Defiant entschieden, weil wir von ihrem Spielkonzept, ihrer Produktionsexpertise und der Erfahrung der Mitarbeiter beeindruckt waren."

Bei Defiant Studios stehen Entwickler unter Vertrag, die zuvor bei Avalanche, den Machern der Just-Cause-Reihe, gearbeitet haben. Lords of the Fallen 2 soll auf PC und Konsolen erscheinen. Weitere Details, wie ein voraussichtliches Release-Datum, wurden nicht genannt.

Der Titel hatte in der Vergangenheit einige Probleme zu bewältigen. Mit dem Entwickler des ersten Teils, dem deutschen Studio Deck 13, wurde die Zusammenarbeit für den zweiten Teil beendet. Deck 13 hatte sich dann einem eigenen Projekt gewidmet, dem Science-Fiction-Souls-like The Surge.

Später verließ Executive Producer Tomasz Gop das Entwicklerteam von Lords of the Fallen 2. Als Grund gaben CI Games an, das Spiel neu ausrichten zu wollen. Ursprünglich sollten die Entwicklungsarbeiten bereits 2015 beginnen.