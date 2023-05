Lords of the Fallen zeigt endlich mehr Gameplay und enthüllt den Release

3:51 Lords of the Fallen: Mit Iron Maiden rockt der neue Gameplay-Trailer ordentlich

Der Elden Ring-Konkurrent meldet sich zurück – und zwar mit einem konkreten Release! Außerdem gibt’s vier Minuten Gameplay zu Lords of the Fallen zu bestaunen, die passend mit Iron Maidens Fear of the Dark ordentlich Stimmung macht.

Release von Lords of the Fallen

Am 13. Oktober 2023 soll Lords of the Fallen für den PC, als auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Ab jetzt könnt ihr den Titel auch vorbestellen. Drei Versionen stehen euch hier zur Auswahl:

Standard Edition: Hier ist nur das Spiel enthalten.

Hier ist nur das Spiel enthalten. Deluxe Edition: Neben dem Spiel gibt es hier eine ikonische Ausrüstung, ein 100-seitiges digitales Artbook, den digitalen Soundtrack und einen 3D-Modellbetrachter, mit dem ihr jedes Charaktermodell ganz genau unter die Lupe nehmen könnt.

Neben dem Spiel gibt es hier eine ikonische Ausrüstung, ein 100-seitiges digitales Artbook, den digitalen Soundtrack und einen 3D-Modellbetrachter, mit dem ihr jedes Charaktermodell ganz genau unter die Lupe nehmen könnt. Collector's Edition: Die Collector's Edition bietet einige Fanartikel. Allen voran steht eine zehn Zoll große Dark Crusader-Figur. Dazu gibt’s noch eine Metallvitrine, ein SteelBook, das Artbook in physischer Form, Poster und Karten, sowie alles andere, was in der Deluxe Edition steckt.

Mit der Collector's Edition erhaltet ihr unter anderem eine Figur des Dark Crusader.

Was steckt in Lords of the Fallen drin?

Der geistige Nachfolger des 2014 erschienenen Lords of the Fallen, der zur maximalen Verwirrung den exakt gleichen Titel trägt, wird vom Studio Hexworks in der Unreal Engine 5 entwickelt. Gespielt wird 1000 Jahre nach dem Erstling, die Welt ist in der Zeit aber keinen Deut fröhlicher geworden. Ihr habt nun die Aufgabe, den Dämonengott Adyr von seinem Thron stürzen.

Da es sich hierbei um ein Soulslike handelt, wird der Weg dahin aber sicher kein leichter sein. Im Gegensatz zu Elden Ring und Co. verzichtet Lords of the Fallen aber auf festgelegte Speicherpunkte. Stattdessen könnt ihr eure Checkpoints selbst craften.

Was haltet ihr vom neuen Trailer zu Lords of the Fallen? Freut ihr euch bereits auf das Soulslike oder stürzt ihr euch lieber erneut in die Welt von Elden Ring? Und wie habt ihr das erste Lords of the Fallen von 2014 in Erinnerung? War das in euren Augen ein ernsthafter Dark Souls-Konkurrent, oder konntet ihr dem nichts abgewinnen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!