In Lords of the Fallen dürft ihr überall speichern und die Idee stammt ausgerechnet aus Dark Souls

Lords of the Fallen möchte etwas Neues bei den Speicherpunkten wagen ... wobei das gar nicht so neu ist.

Soulslikes leben von den raren Speicherpunkten, die in der Welt verteilt sind. Lords of the Fallen will aber eine andere Richtung einschlagen. Anstatt sich zu den Ruheorten durchzukämpfen, sollt ihr hier eure eigenen Bonfire craften. Das klingt im ersten Moment deutlich leichter, gestaltet sich vermutlich aber schwieriger, als ihr denkt.

3:50 Lords of the Fallen: Der Elden Ring-Konkurrent demonstriert die Stärken der Unreal Engine

So sollen die Speicherpunkte funktionieren

In einem Interview mit PC Gamer verriet der Creative Director Cezar Virtosu das Prinzip der neuen Checkpoints. Damit das Soulslike einen harten Schwierigkeitsgrad beibehält, könnt ihr natürlich nicht alle zwei Meter euer Spiel speichern. Damit ihr euch so einen Speicherpunkt craften könnt, braucht es Materialien – und die finden sich nicht hinter jeder Straßenecke. Ob ihr also eure Ressourcen für einen Checkpoint ausgeben wollt, solltet ihr euch dreimal überlegen.

Aber das ist nicht die einzige Herausforderung: Eure Speicherpunkte sind nämlich nicht unzerstörbar – genauer gesagt sind sie sogar ein beliebtes Ziel von Gegnern. Wenn der Checkpoint futsch ist, ist auch euer Speicherstand futsch. Ihr solltet euch also einen ruhigen Ort suchen, nach Gegnern ausführlich scouten und erst dann euren Checkpoint zusammenbasteln, wenn niemand in der Nähe ist.

DIY-Speicherpunkte in Dark Souls 3?

An einem ähnlichen Speicher-Prinzip wurde ursprünglich auch mal für Dark Souls 3 gearbeitet, wie der Souls-Spieler Lance McDonald schon 2018 in Erfahrung gebracht hat. Hier wurden die selbst gemachten Bonfire aber nicht aus klassischen Ressourcen gecraftet, sondern aus den Leichen der Gegner.

Die besiegten Gegner konntet ihr dann packen, an eure gewünschte Stelle schleifen und aus ihnen ein nettes, warmes Feuer basteln. Vielleicht war diese Art von Speichersystem dann doch zu leicht für FromSoftware und die Funktion wurde deshalb aus dem finalen Spiel gestrichen.

Was haltet ihr von selbst gebauten Speicherpunkten in Lords of the Fallen? Seht ihr es als erfrischende Idee oder wünschtet ihr, sie würden bei altbewährten Funktionen bleiben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!