Lost Ark: Neuer Bug ruiniert euch den Spielspaß, das könnt ihr tun

Mit dem Mai-Update brachte Smilegate Spielerinnen und Spielern von Lost Ark viele neue Inhalte, wie etwa den Legion-Raid Valtan, sowie weitere Aktivitäten und eine neue Klasse. Allerdings schlich sich mit dem Update wohl auch ein fieser Bug ein, der euch gerade in Raids und Dungeons große Probleme bereiten kann. Was es damit auf sich habt und welche Lösungen es bereits gibt, erfahrt ihr hier.

Wenn ihr noch gar nichts vom Mai-Update gehört habt, stellen wir euch alle neuen Inhalte ausführlich in unserem Artikel vor:

Auf Reddit und in den offiziellen Lost-Ark-Foren berichten Spielerinnen und Spieler davon, dass beim Bewegen oder Anklicken eines Items dieses am Mauszeiger hängen bleibe. Hängt ein Item einmal fest, ist es meist unmöglich, mit der Maus andere Items auszuwählen, sich zu bewegen, oder auf eine andere Art per Mauszeiger mit dem Spiel zu interagieren.

In einigen Kommentaren wird berichtet, dass es danach nur noch möglich war, das Spiel mit der Tastenkombination Alt + F4 zu beenden. Wie der Bug aussieht, zeigt uns ein Video von Reddit:

Besonders schmerzhaft muss der Bug sein, wenn ihr wie im Video gerade einen Bosskampf bestreitet und plötzlich zum nutzlosen Zuschauer verkommt. Zum Glück gibt es aber schon einige Tricks die euch helfen können.

So löst ihr das Problem

Zwar können wir nicht garantieren, dass die aufgeführten Lösungsvorschläge aus dem Reddit-Thread allen Spielerinnen und Spielern helfen, doch scheinen sie zumindest in einigen Fällen für das Verschwinden des Bugs zu sorgen.

Gebiet wechseln oder Festung betreten: Um den Bug loszuwerden hilft oft schon ein Ladebildschirm, etwa wenn ihr ein neues Gebiet betretet.

Um den Bug loszuwerden hilft oft schon ein Ladebildschirm, etwa wenn ihr ein neues Gebiet betretet. Zu einem anderen Fenster wechseln: Einige User berichten auch davon, dass das Wechseln zu einem anderen Fenster mit der Tastenkombination Alt + Tab und das erneute Wechseln zum Spiel den Bug behebt.

Einige User berichten auch davon, dass das Wechseln zu einem anderen Fenster mit der Tastenkombination Alt + Tab und das erneute Wechseln zum Spiel den Bug behebt. Charaktererstellungsmenü aufrufen: Wenn ihr auf das Menü unten rechts klickt, zum Charaktererstellungs-Bildschirm navigiert und von dort wieder zu eurem Charakter wechselt, soll das in einigen Fällen den Bug beheben. Diese Lösung soll auch innerhalb eines Raids funktionieren.

Wenn ihr auf das Menü unten rechts klickt, zum Charaktererstellungs-Bildschirm navigiert und von dort wieder zu eurem Charakter wechselt, soll das in einigen Fällen den Bug beheben. Diese Lösung soll auch innerhalb eines Raids funktionieren. Auktionshaus aufrufen: Auch das Aufrufen des Auktionshauses gefolgt von einem Klick auf Registrieren hat wohl in einigen Fällen geholfen. Hierzu müsst ihr allerdings einen NPC aufsuchen oder könnt, wenn ihr eine kristalline Aura besitzt, das Begleitermenü nutzen.

Sollten diese einfachen Tricks nicht helfen, bleibt wohl nur noch übrig, euch aus dem Spiel auszuloggen oder es komplett neu zu starten. Wenn ihr sicher gehen wollt und in einem Raid nicht plötzlich ohne Mauszeiger dastehen wollt, solltet ihr auf einen Hotfix oder Patch warten, der das Problem behebt.

Habt ihr den Bug auch schon erlebt oder wurdet ihr bisher verschont? Habt ihr vielleicht sogar eine andere Lösung entdeckt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!