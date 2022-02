Lost Ark: So sichert ihr euch die Gratis-Items bei Amazon Prime Gaming

Lost Ark ist kaum veröffentlicht und scheint schon jetzt ein riesiger Erfolg auf Twitch und Steam zu werden. Kein Wunder also, dass Publisher Amazon den Titel jetzt auch in die Prime-Gaming-Aktionen aufnimmt. Zahlende Kunden können hier regelmäßig Loot für verschiedene Spiele abholen und jetzt ist auch Lost Ark dabei.

Wie ihr die Gratis-Items für Lost Ark bekommt und was Prime da eigentlich verschenkt erfahrt ihr hier. Bei Amazon Prime gibt es übrigens auch jeden Monat Spiele geschenkt, im Februar etwa das Strategie-Spiel Stellaris und mehr.

Aber auch wer kein Prime-Kunde ist, muss nicht in die Röhre schauen: Bei Twitch werden nämlich Mounts, Pets und verschiedene nützliche Items per Twitch-Drop kostenlos an Zuschauer verteilt. Außerdem verlosen wir bis heute Abend unter Plus-Usern 20 wertvolle Platinpakete:

Das gibt's geschenkt

Ab sofort wird Amazon Prime monatlich Item-Pakete an Kunden verschenken und jetzt gibt es als erstes ein sogenanntes Kampfgegenstandspaket. Dieses enthält folgende Gegenstände:

Kristalline Aura (Dauer: 5 Tage)

(Dauer: 5 Tage) Amethystsplitterpaket (mit 500 Splittern)

(mit 500 Splittern) Kampftruhenbundle (mit 3 Truhen)

Falls euch die Kurzbeschreibung nichts oder nur wenig sagt, erklären wir euch im Detail, was euch die einzelnen Gegenstände nützen. Wenn ihr noch unsicher seid, ob ihr Lost Ark ausprobieren wollt, hilft euch vielleicht ein Blick auf unser Testvideo bei der Entscheidung:

Kristalline Aura

Die Kristalline Aura verleiht euch für einen bestimmten Zeitraum verschiedene Boni und Vorteile, es handelt sich also um ein Abomodell. Normalerweise kann die Aura mit blauen Kristallen im Shop erworben werden. Wenn ihr bei den vielen verschiedenen Währungen von Lost Ark die Übersicht verloren habt, dann zieht unseren Artikel zum Thema zurate:

29 2 Lost Ark Alle Währungen und wofür ihr sie braucht

Mit der kostenlosen Aura aus dem Paket könnt ihr 5 Tage lang folgende Vorteile genießen:

Die Triporter-Nutzung (Schnellreise) ist kostenlos

Gebühr für Überseeschiffe um 50% verringert

Ein zusätzlicher Versuch für tägliche Beziehungsaktionen

Natürliche Regeneration von Lebenspunkten um 10% beschleunigt

Zwei zusätzliche Bifrost Slots

Cooldown des Lieds der Rückkehr um 50% verringert

Festung: Forschungszeit um 10% verringert

Festung: Herstellungszeit um 10% verringert

Festung: Expeditionszeit um 10% verringert

Festung: Regeneration von Aktionspunkten um 10% erhöht

Festung: Ultimate Stress Buster für Trainingsgelände (Erhaltene EP pro Minute: 7.000)

für Trainingsgelände (Erhaltene EP pro Minute: 7.000) Titel Kristallgönner

Amethystsplitterpaket

Bei Amethystsplittern handelt es sich offenbar um eine spezielle Währung, für die ihr bei einem speziellen Händler verschiedene Gegenstände wie etwa besondere Skins, Truhen und sogar Kristalline Auren erwerben könnt.

Kampftruhenbundle

Das Kampftruhenbundle enthält drei Truhen, nämlich eine Truhe der Heilung, eine Truhe der Nützlichkeit und eine Truhe der Offensive. Die drei Truhen enthalten jeweil verschiedene Verbrauchsgegenstände entsprechend ihrem Thema .

Wenn euch all diese Gegenstände nur wenig sagen, weil ihr gerade neu bei Lost Ark eingestiegen seid, können wir euch auch unsere Guide-Sammlung empfehlen.

2 1 Mehr zum Thema Lost Ark Guides: Alle Tipps zum MMO im Überblick

So bekommt ihr die Gratis-Items

Wenn ihr ein Amazon-Prime-Abo besitzt müsst ihr euch lediglich anmelden, die Aktionsseite aufrufen und dort euren Steam-Account mit Prime verknüpfen. Danach wählt ihr dort das aktuelle Paket aus und klickt ihr auf den Button Abholen , damit das Kampfgegenstandspaket eurem Spiel-Account hinzugefügt wird.

Ihr könnt euer Paket bis zum 8. März bei Prime einlösen, danach gibt es neue Gegenstände. Seid ihr nicht bei Prime angemeldet, müsst ihr entweder ein kostenpflichtiges Abo beginnen oder könnt für 30 Tage den kostenlosen Probezugang nutzen.