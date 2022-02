Amazons Streaming-Plattform geht für das kommende MMORPG Lost Ark in die Vollen: Nicht nur könnt ihr durch das Schauen von Streams kostenlose Founder’s Packs erhalten, sondern auch sich entwickelnde Twitch Drops.

Was es mit dieser neuen Art von Twitch Drops auf sich hat, welche Belohnungen ihr abstauben könnt und wie das Ganze überhaupt funktioniert, erklären wir euch in diesem Artikel.

Twitch Drops für Lost Ark – das steckt dahinter

Um den westlichen Release von Lost Ark gebührend zu feiern, veranstaltet Twitch ein riesiges Streamer-Event namens Legends of the Lost Ark. Hier treten jeweils 20 Streamer aus den Regionen Europa, Süd- und Nordamerika in Teams gegeneinander an, um verschiedenen Aufgaben abzuschließen und so Belohnungen für ihre Zuschauer freizuschalten.

Evolving Twitch Drops: Für das Abschließen der Aufgaben bekommen die Streamer als Belohnung Punkte gutgeschrieben. Je mehr Punkte die Teams sammeln, desto besser sollen die Twitch Drops ausfallen, die ihre Zuschauer fürs Zuschauen bekommen können.

Welche Twitch Drops gibt es?

Insgesamt vier verschiedene Belohnungen wird es als Twitch Drop geben:

Ausrüstungskisten : Neben 100.000 Silberstücken und 1.500 Rissfragmenten sind hier zudem drei Kisten mit wählbaren Kampf-Items wie Flammengranten oder Tarnroben enthalten.

: Neben 100.000 Silberstücken und 1.500 Rissfragmenten sind hier zudem drei Kisten mit wählbaren Kampf-Items wie Flammengranten oder Tarnroben enthalten. Papierhutkiste : Aus dieser Kiste könnt ihr einen von fünf Helm-Skins im Papier-Look erhalten.

: Aus dieser Kiste könnt ihr einen von fünf Helm-Skins im Papier-Look erhalten. H elgaia-Haustier-Kiste : Hier erhaltet ihr einen von vier gefiederten Helgaia-Begleitern.

: Hier erhaltet ihr einen von vier gefiederten Helgaia-Begleitern. Neugier-Mount: Neugier ist der Name dieses gelben Hoverboad-Mounts.

Wie diese Belohnungen aussehen, könnt ihr auf folgendem Bild ansehen:

Wann geht es los? Genauere Infos zum Start sind aktuell noch nicht bekannt. Die Webseite zum Event war kurzzeitig aufrufbar, wurde aber von Amazon wieder offline genommen. Wir rechnen aber mit einem mehrtätigen Event und einem Beginn zum Early Access Start am 8. Februar.

Heute Abend um 20 Uhr soll das Event aber ausführlich im Twitch Stream auf dem Lost-Ark-Kanal vorgestellt werden. Alle weiteren Infos zu den Twitch Drops und wie, wo, wann ihr diese bekommen könnt, werden wir dann in diesem Artikel ergänzen.