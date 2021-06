Lost Ark: Das Action-MMO erscheint noch in diesem Jahr in Europa

Im Rahmen der E3 hat Amazon Games Details zum westlichen Release von Lost Ark bekanntgegeben. Bisher war das Rollenspiel nur in Korea, Japan und Russland erhältlich. Das MMOARPG soll noch in diesem erscheinen.

Beta noch in diesem Sommer: Im Sommer wird es eine Beta geben, zu der ihr euch ab sofort über playlostark.com anmelden könnt. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht, der Zeitraum wurde aber für Herbst 2021 angegeben.

Änderungen am Shop und Spiel für die westliche Version

Für Europa und Nordamerika wurden einige Spielmechaniken und der Shop überarbeitet. Bisher gibt es wenig Informationen zu den Änderungen der westlichen Version. Fest steht, dass es zum Start 15 Klassen mit unterschiedlichen Fähigkeiten geben wird und sich die Charaktere durch ihre Hautfarben mehr diversifizieren.

Wir haben im Vorfeld mit den Entwicklern von Smilegate über den angepassten Ingame Shop gesprochen. In unserem großen Report erfahrt ihr mehr darüber, wie Lost Ark seinen Shop verändern wird:

10 3 Mehr zum Thema Wie Lost Ark seinen Shop verändert, um Diablo-Spieler anzulocken

Was euch in Lost Ark erwartet

Lost Ark wird aus der Iso-Perspektive gespielt und ihr durchlauft mit anderen Spielern Raids und kämpft gegen mächtige Bosse. PvP findet in Lost Ark in Arenen statt, welche in bestimmten Gebieten der Welt zu finden sind. Außerdem fahrt ihr mit Schiffen zur See und baut diese auch selbst. Alle geschrieben und gesprochen Dialoge wurden auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch übersetzt.

Maurice ist seit Jahren auf Lost Ark gespannt. In seinem Preview-Video stellt Maurice vor, was wir bislang über den Europa-Launch von Lost Ark wissen.

Keys für die Lost Ark Alpha

Am 11. Juni 2021 startet die Closed Alpha von Lost Ark. Wir verlosen 2.500 Keys für das MMOARPG unter allen GameStar Plus-User.