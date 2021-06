Lost Ark: Welche der 14 Klassen ist euer Favorit?

Lost Ark kommt endlich nach Europa - und zwar schon im Herbst 2021. Das koreanische MMORPG von Smilegate erinnert auf den ersten Blick stark an westliche Action-Rollenspiele wie Diablo oder Path of Exile. Vor allem das Kampfsystem weißt viele Ähnlichkeiten auf.

Im Gegensatz zu Diablo setzt Lost Ark aber beispielsweise auf ein wesentlich größeres Repertoire an unterschiedlichen Klassen. Bevor wir euch dazu befragen wollen, welche Klasse bisher euer Favorit ist, stellen wir das Klassensystem nochmal im Schnelldurchlauf vor.

Das Klassensystem von Lost Ark

5 Basis-Klassen zu Spielbeginn

Wenn ihr das Spiel zum ersten Mal startet, wählt ihr nicht direkt eine der aktuell vierzehn in der EU-Version spielbaren Klassen aus, sondern müsst euch erstmal für eine der fünf Basis-Klassen entscheiden. Die legt auch zu Beginn euer Geschlecht fest.

Diese fünf Basis-Klassen sind:

Martial (aktuell rein weiblich)

Warrior (aktuell rein männlich)

Mage (aktuell rein weiblich)

Gunner (aktuell überwiegend männlich, mit einer weiblichen Fortgeschrittenen-Klasse)

Assassin (aktuell rein weiblich)

Mit der Basis-Klasse legt ihr euch auf einen grundlegenden Spielstil fest. Beispielsweise ist die Martial-Klasse aktuell eine Nahkampf-Klasse, die stark an Mönche erinnert.

Jede Basis-Klasse hat ein eigenes Startgebiet und eine eigene Geschichte, in der ihr die Grundlagen des Spiels erklärt bekommt. Mit Level 10 könnt ihr euch dann für eine der aktuell in der EU-Version vierzehn Fortgeschrittenen-Klassen entscheiden.

Alle Fortgeschrittenen-Klassen im Überblick

Da wir nun also geklärt haben, welche Klassen ihr nicht in der EU-Version spielen könnt, wollen wir uns auf die wirklich spielbaren Klassen fokussieren und sie in aller Kürze vorstellen:

Scrapper: Auf Nahkampf spezialisierte Klasse mit Faustwaffen.

Auf Nahkampf spezialisierte Klasse mit Faustwaffen. Soulfist: Nah- und Fernkampf-Klasse mit Faustwaffen, die auf lange Distanz Feuerbälle und Laser verschießen kann.

Nah- und Fernkampf-Klasse mit Faustwaffen, die auf lange Distanz Feuerbälle und Laser verschießen kann. Wardancer: Schnelle Nahkampf-Klasse mit Faustwaffen, die mit Luftkombos arbeitet.

Schnelle Nahkampf-Klasse mit Faustwaffen, die mit Luftkombos arbeitet. Gunlancer: Tank-Klasse mit wuchtigem Schild und Gunlance, die auf kurze wie längere Distanz funktioniert und zwei Kampfhaltungen hat.

Tank-Klasse mit wuchtigem Schild und Gunlance, die auf kurze wie längere Distanz funktioniert und zwei Kampfhaltungen hat. Berserker: Nahkampf-Klasse, die vom Großschwert Gebrauch macht und als sehr einsteigerfreundlich gilt.

Nahkampf-Klasse, die vom Großschwert Gebrauch macht und als sehr einsteigerfreundlich gilt. Paladin: Die Nahkampf-Klasse ist mit einem Schwert und einem Buch bewaffnet und kann physischen, sowie magischen Schaden austeilen und Verbündeten helfen.

Die Nahkampf-Klasse ist mit einem Schwert und einem Buch bewaffnet und kann physischen, sowie magischen Schaden austeilen und Verbündeten helfen. Bard: Fernkampf-Klasse der alten Schule. Mit einer Harfe im Gepäck unterstützt die Bardin vor allem andere Spieler.

Fernkampf-Klasse der alten Schule. Mit einer Harfe im Gepäck unterstützt die Bardin vor allem andere Spieler. Summoner: Fernkampf-Klasse, die an die typische Magierin oder Hexenmeisterin erinnert und Geister beschwört.

Fernkampf-Klasse, die an die typische Magierin oder Hexenmeisterin erinnert und Geister beschwört. Gunner : Fernkampf-Klasse mit Feuerwaffen, der sich zwischen Schrotflinten, Pistolen und Sniper-Gewehren entscheiden kann.

: Fernkampf-Klasse mit Feuerwaffen, der sich zwischen Schrotflinten, Pistolen und Sniper-Gewehren entscheiden kann. Gunslinger: Eine Art weibliche Version des Gunner. Beide Klassen sind sich sehr ähnlich.

Eine Art weibliche Version des Gunner. Beide Klassen sind sich sehr ähnlich. Artillerist: Fernkampf-Klasse mit einem Flammenwerfer oder einer Bazooka.

Fernkampf-Klasse mit einem Flammenwerfer oder einer Bazooka. Sharpshooter: Schnelle Fernkampf-Klasse, die einen Bogen benutzt.

Schnelle Fernkampf-Klasse, die einen Bogen benutzt. Deathblade: Nahkampf-Klasse, die Dolche oder Zweihandschwerter benutzt.

Nahkampf-Klasse, die Dolche oder Zweihandschwerter benutzt. Shadowhunter: Nahkampf-Klasse, die Klingen-Tonfas und Dämonologie benutzt.

Nicht alle Fortgeschrittenen-Klassen kommen in die EU-Version

Anders als in der koreanischen Version von Lost Ark, gibt es übrigens nicht alle Klassen in der europäischen Version. Folgende Klassen könnt ihr nicht in der EU-Version von Lost Ark spielen:

Lance Master (Basis-Klasse: Martial)

Striker (Basis-Klasse: Martial)

Destroyer (Basis-Klasse: Warrior)

Arcana (Basis-Klasse: Mage)

Scouter (Basis-Klasse: Gunner)

Reaper (Basis-Klasse: Reaper)

Deswegen tauchen sie auch nicht in der folgenden Umfrage auf.

Stimmt jetzt über eure favorisierte Klasse ab

Aktuell sind diese 14 Klassen für die EU-Releaseversion bestätigt. Ob es noch weitere Klassen zu Release geben wird, steht nicht fest. Es ist aber eher unwahrscheinlich. Vermutlich werden aber neue Klassen mit kommenden Updates Einzug ins Spiel finden.