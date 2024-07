Lucy aus Cyberpunk: Edgerunners hat bald einen sehr ungewöhnlichen Gastauftritt

Lucy aus Cyberpunk: Edgerunners bekommt ihren ersten Auftritt in einem Videospiel. Bildquelle: Netflix

In der düsteren Welt des Netlflix-Animes Cyberpunk: Edgerunners, der von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert wurde, sticht eine Figur besonders hervor: Lucy.

Mit ihrer geheimnisvollen Aura und ihren beeindruckenden Fähigkeiten als mit Monowire-Peitschen bewaffnete Hackerin, hinterließ Lucy bei vielen Zuschauern einen bleibenden Eindruck – auch, weil ihre tragische Geschichte von vielen persönlichen Verlusten geprägt ist.

Doch Lucys Abenteuer endet nicht in Night City und auch nicht auf dem Mond.

Fans der Serie können sich freuen, denn Lucy verlässt ihre vertrauten Gefilde und betritt eine gänzlich neue Bühne.

2:17 Cyberpunk: Edgerunners - Neuer NSFW-Trailer geizt nicht mit Blut und nackten Tatsachen

Lucys neues Abenteuer

In einem überraschenden und ungewöhnlichen Gastspiel wird Lucy nächstes Jahr als Kämpferin in Guilty Gear Strive zu sehen sein. Lucy ist die erste Gastkämpferin in der 26-jährigen Geschichte der Serie, deren erster Teil 1998 für die PlayStation 1 erschien.

Die Enthüllung erfolgte durch einen Trailer, der beim weltweit größten Fighting-Game-Turnier EVO 2024 gezeigt wurde:

1:42 Guilty Gear Strive: Das Prügelspiel bekommt in Season 4 Besuch aus Night City

Im Trailer ist allerdings kein Gameplay von Lucy im Spiel zu sehen. Aktuell können wir also nur vermuten, dass sie die aus der Serie bekannten Laserpeitschen und ihre treue Unity-Pistole verwenden wird.

Der Trailer zeigt aber nicht nur Lucy, sondern auch drei weitere Charaktere, die in der vierten Season von Guilty Gear Strive auftauchen werden.

Neben Lucy werden auch Queen Dizzy aus Guilty Gear X, Venom ebenfalls aus Guilty Gear X und der neue Charakter Unika in der vierten Season des Spiels eingeführt. Dizzy wird im Oktober erscheinen, Venom Anfang 2025 und sowohl Unika als auch Lucy sollen im Laufe des Jahres 2025 veröffentlicht werden.

Für CD Projekt RED ist es übrigens nicht der erste Ausflug ins Fighting-Game-Genre: Der Hexer Geralt aus The Witcher war bereits 2018 in Soul Calibur 4 zu sehen.

Fans von Cyberpunk und Guilty Gear dürfen nun gespannt sein, wie Lucys einzigartiger Stil und ihre Fähigkeiten in das Spiel einfließen werden - und sich freuen, dass es doch noch ein Wiedersehen mit der coolen Hackerin geben wird, auch wenn es keine zweite Staffel von Edgerunners geben wird.