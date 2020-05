Es geht Schlag auf Schlag: Erst wird die Mafia Trilogie angekündigt, dann tauchen Bilder eines kompletten Mafia-Remake auf und jetzt heißt es, dass ihr schon nächste Woche die Mafia 2: Definitive Edition spielen könnt.

Wie aus den mittlerweile bereits gelöschten Angaben im Microsoft Store hervorgeht (via IGN), wird das Remaster von Teil 2 der Mafia-Hatz in nicht mal einer Woche, am 19. Mai 2020, erscheinen. Das natürlich unter der Annahme, dass die Store-Seite keinerlei Platzhalterdaten oder ähnliches verwendete.

Sollte sich das Datum bewahrheiten - worauf das »Available Now« am Ende des geleakten Trailers schließen lässt - wird es zusammen mit der offiziellen Enthüllung der Mafia-Trilogie erscheinen.

61 6 Mehr zum Thema Teaser bestätigt: Mafia 1 - 3 werden tatsächlich neu aufgelegt

Was ihr von Mafia 2 erwarten dürft

Bei Mafia 2: Definitive Edition handelt es sich »nur« um ein Remaster und kein komplettes Remake wie bei Teil 1. Das bedeutet, dass ihr mit einer höheren Auflösung und besseren Texturen, sowie möglicherweise kleinen Quality-of-Life-Änderungen rechnen könnt. Ansonsten dürfte alles beim alten bleiben.

Ebenso könnt ihr davon ausgehen, dass die drei großen DLCs »Jimmy's Vendetta«, »Betrayal of Jimmy« und »Joe's Adventure« in der Neuveröffentlichung bereits mit enthalten sind und ihr sie nicht separat kaufen müsst.

Auf der Storeseite gab es bereits erste Screenshots aus dem HD-Remaster von Mafia 2 zu bestaunen. Die Bilder könnt ihr euch direkt hier ansehen und müsst dafür nur durch unsere Gallerie blättern:

Mafia 2: Definitive Edition - Screenshots ansehen

Boni für Käufer der anderen Teile

Wie man auf der Store-Seite ebenso lesen konnte, schaltet der Besitz der einzelnen Spiele Boni in den jeweils anderen Titeln der Trilogie frei. Das deutet darauf hin, dass ihr die Mafia-Trilogie nicht nur als gesamtes Pack kaufen könnt, sondern zudem die Möglichkeit habt, jeden Teil der Neuauflage einzeln zu erwerben.

Das sind die Boni:

Mafia: Tommy's Anzug und Pistole in Mafia 2 und Mafia 3

Tommy's Anzug und Pistole in Mafia 2 und Mafia 3 Mafia 2: Vito's Lederjacke und Auto in Mafia und Mafia 3

Wer wissen will, wieso Mafia überhaupt so eine große Sache ist und welche Stärken und Schwächen jeder einzelne Teil hatte, der wird in Fabianos Artikel fündig. In dem stellt er alle drei Serien-Ableger im Schnelldurchlauf vor.