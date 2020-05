Breaking: Offizielles Remake von Mafia 1 geleakt - und wie das aussieht!

Da fallen uns doch die Cannelloni aus dem Mund: Die jüngst angekündigte Mafia Trilogy wird weit mehr als ein Verbund aus Remastern. Mafia 1 bekommt ein offizielles Remake namens Mafia: Definitive Edition!

Der Teaser sollte das wohl ursprünglich bloß andeuten bis zum großen Reveal am 19. Mai - doch »dank« des Microsoft Stores sind alle geplanten Mafia-Inhalte bereits online! Schaut euch diese Screenshots an:

Mafia: Definitive Edition - Screenshots ansehen

Damit ist unser Prognosen-Artikel zum Mafia-Teaser völlig für die Katz, denn dieser Leak bestätigt, was sich Fans seit Jahren wünschen: Lost Heaven und Mafia 1 kehren in zeitgemäßer Grafik zurück. Mit neuen Sprechern, neuen Spielmechaniken, neuer Engine. Auf der Shop-Seite heißt es:

"Von Grund auf überarbeitet. Steigen Sie zur Zeit der Prohibition in das organisierte Verbrechen ein. Nach einer schicksalhaften Begegnung mit der Mafia findet sich der Taxifahrer Tommy Angelo widerwillig in der Welt des organisierten Verbrechens wieder. Nachdem er sich am Anfang nur zögerlich auf die Salieri-Familie einlässt, werden die Verlockungen schon bald zu stark. Spielen Sie selbst die Hauptrolle in einem Mafia-Film: Erleben Sie das Leben eines Mafia-Gangsters zur Zeit der amerikanischen Prohibition, steigen Sie in den Rängen der kriminellen Organisation auf und werden Sie zum gemachten Mann. Lost Heaven in Illinois: Die detailreiche Nachbildung eines Stadtbildes der 1930er lädt mit Architektur und Autos aus der Zwischenkriegszeit in die Kultur der Zeit ein. Ein überarbeiteter Klassiker: Mit Liebe zum Original wurden Story, Gameplay und Musik erweitert, um Ihnen ein herausragendes Mafia-Erlebnis mit Nostalgiefaktor zu bieten. Die Mafia: Definitive Edition schaltet Tommys Anzug und Taxi in Mafia 2 und Mafia 3 Definitive Edition frei."