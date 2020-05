Der Mafia-Erfinder ist von dem Remake wohl nicht begeistert

Das erste Mafia ist bis heute eines der besten Story-Adventure aller Zeiten. Lediglich die mittlerweile leicht angestaubte Optik macht den Titel heute nur bedingt spielbar. Um so erfreulicher, das nun offenbar ein komplettes Remake des Gangster-Abenteuers erscheint, das die Spielwelt Lost Heaven in eine Augenweide zu verwandeln scheint.

Das findet allerdings offenbar nicht jeder so richtig gut. Auf Twitter meldete sich kurz nach den ersten Leaks der Erfinder des Originals zu Wort, Daniel Vavra. Der jetzige Creative Director bei dem Kingdom-Come-Entwickler Warhorse Studios stellte dort klar, dass er mit dem Remake von Mafia absolut nicht zu tun hat und auch nicht besonders viel davon erwartet.

Since everybody asks me about it all day - I didn work on it. I dont expect much from it. Nobody told me anything about it. I dont know anything about it. Nobody paid me anything for it. My involvement is 0. I just wrote and directed the original.