Magic bekommt Herr-der-Ringe-Karten - und eine davon könnte seltener nicht sein

Gier ist ein zentrales Thema in der Herr der Ringe - und bald werden wohl viele auch nach einer Karte gieren.

Immer häufiger geht das Kartenspiel Magic: The Gathering Kooperation mit anderen berühmten Franchises ein. Aktuell läuft ein Crossover mit Der Herr der Ringe. Dafür hat sich Wizards of the Coast etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Einerseits wirbt das Unternehmen mit allerlei wirklich hochwertigen Kartendesigns, die sich in einigen Fällen sogar zu riesigen Szeneriebildern zusammenfügen lassen. Andererseits werden bald Karten in Umlauf gebracht, die so selten sind, dass sie wirklich zu einem wahren Schatz werden könnten.

Der Eine Ring, die Eine Karte

Natürlich sind in dem Deck jede Menge spannender neuer Zaubersprüche für euer Magic-Deck enthalten. Neben berühmten Figuren wie Aragorn, Frodo oder Gandalf könnt ihr auch bestimmte Reiche und Relikte aus den Boostern ziehen. Beispielsweise die Brücke von Khazad-dûm oder den Schicksalsberg. Solltet ihr aber einen Ring in einer fremden Sprache in den Händen halten, dann habt ihr wahrlich Glück gehabt!

Denn alle Zauberringe gibt es auch als ultra limitierte Sammlerkarten zu ergattern. Den Einen Ring gibt es in einer besonderen Ausführung sogar ein einziges Mal. Wenn ihr also diese Karte findet, seid ihr vermutlich sehr viel reicher geworden:

Diese extrem seltene Karte kann nur in einem einzigen englischsprachigen Sammler-Booster oder Geschenk-Bundle vorkommen und trägt die Seriennummer 1/1. Der Text wurde in elbischen Tengwar-Schriftzeichen verfasst, aber in der Schwarzen Sprache Mordors geschrieben.

Es gibt auch weniger seltene Varianten dieser Karte, die aber alle anders aussehen. Diese Tabelle hier zeigt, welche Karte in welchem Booster zu finden ist:

Auch die restlichen Ringe können in limitierte Form gefunden werden, in diesem Fall sogar in Sammler-Boostern, die womöglich in Deutschland zu kaufen sind. Hier sind die gesamten Druckzahlen für die anderen Ringe:

300 Elben-Ringe als Foilkarte mit Seriennummer

700 Zwergen-Ringe als Foilkarte mit Seriennummer

900 Menschen-Ringe als Foilkarte mit Seriennummer

3.000 Elben-Ringe als normale Karte

7.000 Zwergen-Ringe als normale Karte

9.000 Menschen-Ringe als normale Karte

Bis zum Release von Geschichten aus Mittelerde dauert es noch ein paar Monate. Am 23. Juni 2023 ist es so weit, dann kann die große Suche nach dem Einen Ring beginnen. Oder ihr kauft euch einfach ein paar normale Booster und spielt damit.

Auch in der digitalen Version von Magic wird das Set eingeführt. Hier sogar schon etwas früher. Am 20. Juni erscheint es für MTG: Arena.