Magic: Für mehr als 600.000 Dollar hat jetzt eine legendäre Karte den Besitzer gewechselt

Habt ihr noch irgendwo eine Black Lotus herumliegen? Lässt sich sicher zu Geld machen. Bildquelle: Wizards of the Coast, Christopher Rush

Selbst wenn ihr mit Magic nichts am Hut habt: Von der Schwarzen Lotus könntet ihr schon einmal gehört haben. Diese Karte ist nicht nur verdammt mächtig und entsprechend begehrt, sondern auch mindestens genauso selten und damit sehr, sehr teuer.

Zumindest, wenn es um die Erstauflage der Schwarzen Lotus aus dem sogenannten Alpha-Set von 1993 geht. Die in guter Qualität zu ergattern, kann ziemlich ins Geld gehen. In Anbetracht der zwei neuen Rekordsummen, für die zwei Varianten der Magic-Karte jetzt den Besitzer wechselten, wirken vorangegangene Beträge aber fast wie Peanuts.

Teurer Spaß

Denn jetzt hat eine Schwarzer Lotus für stolze 615.000 Dollar den Besitzer gewechselt - ein neuer Rekord! Und das, nachdem erst ein paar Tage zuvor eine weitere Schwarzer Lotus für 540.000 Dollar verkauft wurde. Braut sich hier ein episches Magic-Duell zweier erbitterter Kontrahenten zusammen? Ich hoffe doch!

Zuvor wurden weitere Varianten der Schwarzen Lotus für durchaus beeindruckende, aber nicht ansatzweise so hohe Summen verkauft. So zum Beispiel mal für 87.000 und mal für 166.000 Dollar. Jetzt gingen die Beträge aber erstmals auf über eine halbe Million.

Mächtig - und eben deswegen so selten

Doch was genau macht die Schwarze Lotus so besonders? Zum Launch von Magic: The Gathering hat vielleicht niemand kommen sehen, dass das Kartenspiel mal so hohe Wellen schlägt. Die Frage der Balance war aber natürlich schon da eine sehr knifflige, über die sich bis heute Experten den Kopf zerbrechen.

Gibt drei zusätzliche Mana, kostet kein Mana - mit der Schwarzen Lotus lassen sich sehr schnell teure Zauber wirken. In so gut wie allen Formaten ist die Karte deswegen gesperrt. Bildquelle: Heritage Auctions.

Die Schwarze Lotus ist ein Paradebeispiel dafür, wie man sich beim Karten-Balancing verzetteln kann. Denn da das gute Stück einfach so Spiele entscheiden kann, wurde es seit 1993 so nicht mehr gedruckt, womit bis heute weniger als 40.000 Exemplare existieren. Nur 1.100 davon stammen aus dem besonders seltenen Magic-Set Alpha - was deren Karten in guter bis makelloser Qualität zu einem begehrten Sammlerstück macht.

Bei der Versteigerung im PWCC Marketplace beziehungsweise Heritage Auctions wechselten jetzt zwei Exemplare jeweils mit einem Autogramm des Magic-Künstlers Christopher Rush für absurd hohe Summen den Besitzer: eine in der Qualität Near Mint/Mint+ 8.5 (für 615.000 Dollar), die andere in der Qualität Gem Mint 10 (für 540.000 Dollar). Man gönnt sich ja sonst nichts.

Übrigens: Bei Magic: The Gathering lauert aktuell eine weitere wertvolle Karte am Horizont. Im Zuge einer anstehenden Kollaboration mit Der Herr der Ringe wird eine ganz besondere Version des Einen Rings nur ein einziges Mal gedruckt. Wer auch immer die zieht, muss sich dann wahrscheinlich um Geld keine Sorgen mehr machen - nur vielleicht um lästige Nazgul.