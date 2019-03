Mit Update 0.13 bekommt Magic: The Gathering Arena kosmetische Veränderungen. Bisher gab es nur wenige Karten mit alternativen Artworks durch Events. In Zukunft gibt es Kartenrücken, Kartenstile und neue Avatare. Zudem überarbeitete das Team den Spieleinstieg.

Der Entwickler weißt darauf hin, dass es sich hierbei erst um die Anfänge der kosmetischen Anpassungen handelt. Auch wenn das Team es nicht versprechen kann, so ist es das Ziel, jeder einzelnen Karte einen speziellen Kartenstil zu verpassen.

Personalisierung eures Decks

Die neuen kosmetischen Änderungen wird es einmal über den Store geben und später auch als Belohnungen für die bewerteten Seasons oder für Events.

Gildenbundles: Jede der Gilden von Ravnica erhält ein Bundle mit einem Kartenrücken, vier Kartenstilen und einem Avatar für jeden Gildenleiter.

Jede der Gilden von Ravnica erhält ein Bundle mit einem Kartenrücken, vier Kartenstilen und einem Avatar für jeden Gildenleiter. Kartenstile: Mehr als 100 der Karten erhalten zusätzliche Kartenstile. Das sind besondere Designs für die Vorderseite eurer Karten. Die teilen sich auf die verschiedenen Seltenheitsstufen und Sets auf. Ein freigeschalteter Kartenstil lässt sich auf jede einzelne Kopie dieser Karte anwenden.

Kartenrücken: Es wird einen kosmetischen Kartenrücken zu jeder der einzelnen Manafarben geben. Zudem gibt es »exquisite« Kartenrücken, mit besonderen Effekten.

Avatare: Neben einem Avatar für jeden der Gildenleiter, werdet ihr euch Portraits von Huatli und Angrath aus der Closed Beta kaufen können.

So viel Kosten die kosmetischen Veränderungen

Kartenstile: 400 Gems (Common), 600 Gems (Uncommon), 1000 Gems (Selten), 1200 Gems (Mythic)

400 Gems (Common), 600 Gems (Uncommon), 1000 Gems (Selten), 1200 Gems (Mythic) Avatare: 500 Gems oder 3000 Gold.

500 Gems oder 3000 Gold. Bundles: Zu den Bundles hat der Entwickler noch keine Preise veröffentlicht.

Übungsmatches und Mastery-System

Der NPC Sparky kommt zurück. Die begleitete euch bisher im Tutorial. In Zukunft wird sie in Übungsmatches gegen euch kämpfen. Anfänger erhalten über diese Kämpfe Erfahrung und können aufleveln. Veteranen hingegen können hier jederzeit neue Decks ausprobieren.

Moment! Erfahrung? Level? Auch das ist neu und spielt in das neue Mastery-System für Anfänger rein. Anstatt einfach komplette Decks freizuschalten, arbeiten sich Neulinge jetzt durch eine Art Skilltree, der nach und nach ihre Decks verbessert, ihnen Gold gibt und mehr. So will der Magic-Entwickler Einsteigern die einzelnen Spielelemente wie Manafarben und mehr beibringen. Veteranen müssen sich damit nicht rumschlagen, sondern erhalten alle der neuen Belohnungen des Systems direkt.

Zuletzt erschien für Magic das Set »Ravnica Allegiance«. Am 3. Mai wird die neue Erweiterung War of the Spark erscheinen, deren Teaser-Trailer wir am Ende dieser News für euch eingebunden haben.

Magic Nights

Übrigens: Bei uns gibt's auch regelmäßige Magic-Events! Maurice, Jochen und Marco von Nerdkultur hauen sich jeden Dienstag um 19 Uhr auf unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions live die Karten in epischen Commander-Multiplayerpartien um die Ohren. Vielleicht nicht auf eSport-Niveau, aber dafür mit jeder Menge fieser Intrigen! Außerdem verlosen wir regelmäßig Karten und Decks - schaut doch mal rein! Alle bisherigen Folgen könnt ihr euch in der Magic-Nights-Sammlung anschauen.

Magic: The Gathering Arena - Screenshots ansehen