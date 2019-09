Mass Effect 3: Große Mod ändert umstrittenes Ende (nochmal)

Eigentlich wurde das Ende von Mass Effect 3 ja bereits angepasst, damals allerdings von BioWare selbst. Denn das Finale der Shepard-Saga schlug große Wellen in der Community: Unzählige Fans waren enttäuscht, wie Mass Effect 3 letztlich alle Fäden im Finale zusammenführte. Selbst nach dem Director's Cut der Entwickler bleiben viele Kritikpunkte stehen. Und genau die will die Priority Earth Overhaul Mod angehen.

Nach einer ersten, noch recht fehleranfälligen Version der Mod erschien pünktlich zum 1. September 2019 die überarbeitete Vollversion. Mit im Paket sind Gameplay-Verbesserungen, neue Events und Inhalte, die im ursprünglichen Mass Effect 3 dem Schneidebrett zum Opfer fielen. Sogar neue Zwischensequenzen stecken in der Mod. Das gesamte London-Finale wurde überarbeitet.

Die Kollegen von PCGamesN sprachen mit einem der Mod-Ersteller, der seine Unzufriedenheit mit Mass Effect 3 folgendermaßen zusammenfasste:

"Mass Effect 3 ist ein spektakuläres Spiel. Über das gesamte Abenteuer hinweg arbeitet man auf diese gigantische letzte Schlacht hin. Die gesamte Geschichte, alles was ihr tut, alle Missionen, Entscheidungen, Verbündeten ... all das sollte in London in einem Höhepunkt gipfeln. [...] Die Probleme mit London sind weitläufig wie der Ozean. Die Geschichte wird schlecht präsentiert, mit einem Minimum an Dialogen, quasi keinen Zwischensequenzen, lahmem Writing und Plot-Löchern, die so groß sind, dass man einen Harbinger durchfliegen könnte."