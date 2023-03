Video beweist: Die Diablo-Perspektive von oben sieht auch bei Mass Effect toll aus

Mass Effect mal durch andere Augen sehen: Ein neues Video macht's möglich.

So habt ihr Mass Effect garantiert noch nie betrachtet: Ein YouTube-Video zeigt, wie die Rollenspiel-Reihe ausgesehen hätte, wäre sie mit Iso-Ansicht statt Schulterperspektive entwickelt worden. Überraschend gut, lautet die Antwort! Vielleicht schielt Bioware ja zukünftig mal zu Diablo rüber?

Aber ihr müsst uns natürlich nicht blind vertrauen - schaut euch das besagte Video einfach selber an. Mit Ton gibt’s einen zusätzlichen Nostalgieflash!

Mass Effect in Miniatur

Asari, Salarianer, Turianer, Menschen, sie alle sehen im Video aus wie kleine Modelle, die eine Miniaturwelt bewohnen. Genau den Effekt will der Clip auch erzielen, indem die Iso-Perspektive von schräg oben eingenommen wird - und indem die Bewegungen der Figuren beschleunigt werden. Hat eindeutig was von alten Stop-Motion-Filmen, oder?

Wir sehen viele Umgebungen, die wir aus der Trilogie bestens kennen. Zum Beispiel die gewaltige Raumstation Citadel, das politische Zentrum der Milchstraße. Oder den Edelclub Afterlife, in dem Asari an Stangen tanzen und die skrupellose Gangsterin Aria mit eiserner Faust herrscht. Da bekommt ihr direkt wieder Lust auf Mass Effect? Wir haben jede Menge Artikel parat:

Und natürlich darf der vertrauteste aller Schauplätze nicht fehlen: unser Raumschiff, die Normandy. Wer genau hinguckt, erkennt Shepard und Kelly. Auch andere bekannte Charaktere aus der Reihe sind dabei - entdeckt jemand von euch Wrex?

Es handelt sich bei Tiny Mass Effect nicht um eine spielbare Mod, sondern um ein Projekt des YouTube-Kanals Flurdeh. Auf dem findet ihr ähnliche Videos auch zum Dead Space Remake, Dark Souls, GTA 5 und viele mehr.

Normalerweise sind wir in Mass Effect ganz nah an der Action dran.

Wie geht’s mit Mass Effect weiter? Der nächste Teil ist bereits bestätigt und wir wissen auch schon, dass wir mindestens Liara wiedersehen. Allerdings arbeitet Bioware gerade an Dragon Age: Dreadwolf, das nach wie vor kein Release-Datum hat. Bis wir ein neues Mass Effect in den Händen halten, werden also noch einige Jahre vergehen.

Wie gefällt euch Mass Effect mit der Iso-Perspektive und dem Miniatur-Feeling? Würdet ihr es mal so spielen, wenn es denn eine richtige Mod dafür geben würde? Ob die Reaper wohl immer noch bedrohlich aussehen, wenn man sie von ganz weit oben oben anschaut wie Modelleisenbahnen? Schreibt es uns!