Mass Effect: Andromeda soll nicht das Ende der SciFi-Reihe gewesen sein. Biowares Executive Producer Mike Darrah und General Manager Casey Hudson erklärten der Webseite Polygon gegenüber, dass sie noch nicht mit Mass Effect fertig sind.

Darrah zufolge lassen sowohl das mit Andromeda gelegte Fundament sowie die Story-Stränge von Mass Effect 3 noch genug Raum, um weitere Geschichten zu erzählen und neue Räume zu erkunden. Hudson erläutert, dass Bioware nur die Zeit finden müsse, sich Mass Effect wieder zu widmen.

Konkrete Pläne für ein neues Mass Effect existieren also nicht. Ursprünglich machten sich die Fans durch die Auflösung des Mass-Effect-Teams Sorgen um den Verbleib des Franchise. Wie bereits in der Vergangenheitmehrmals gesagt, bedeutet das aber nicht das Aus.

Das macht Bioware zur Zeit

Der Entwickler Bioware hat derzeit auch alle Hände voll zu tun. Noch in diesem Monat steht der Launch von Anthem an, das zudem über die kommenden Jahre regelmäßig mit neuen kostenlosen Inhalten versorgt werden soll. Origin-Access-Premier-Abonnenten dürfen schon am 14. Februar um 23:30 ran. Der reguläre Release von Anthem folgt am 22. Februar.

Wie auch Mass Effect, verschwand Dragon Age einige Jahre komplett von der Bildfläche. Der letzte Teil erschien 2014 und erhielt seinen letzten DLC im August 2015. Erst im Dezember 2018 gab es aber handfeste Hinweise auf einen neuen Teil. Bioware kündigte mit einem Teasereinen Nachfolger zu Dragon Age: Inquisition an. Viel zu sehen gab es bisher noch nicht. Das erste Video lieferte aber Hinweise darauf, dass sich die Geschichte um einen alten Bekannten aus dem dritten Teil drehen wird.

