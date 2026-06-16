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»Absoluter Banger« - Auf Steam geht gerade ein Versteckspiel durch die Decke und es kostet euch nicht mal so viel wie ein Döner

In Meccha Chameleon werdet ihr eins mit der Umgebung, allerdings nicht in einer klassischen Prop Hunt.

Profilbild von Marie-Lena Höftmann

Marie-Lena Höftmann
16.06.2026 | 10:28 Uhr

Wer versteckt sich hier eigentlich? Wer versteckt sich hier eigentlich?

Auf Steam findet man allerhand Spielplätze für Erwachsene - ja, auch diese Sorte, aber die meinen wir gerade nicht. Wir meinen eher sowas wie Peak oder Gamble With Your Friends. Also Spiele, in denen sich Freundinnen und Freunde versammeln und jede Mengen Unsinn treiben.

Ein weiteres Beispiel ist das kürzlich erschienene Meccha Chameleon (zur Steam-Seite), in dem sich alles ums Verstecken dreht. Statt sich aber unter Betten zu zwängen oder sich in eben jene zu verwandeln, um nicht gefunden zu werden, greift ihr in diesem Spiel zum Pinsel. Die Community feiert es.

Künstlerisches Geschick als Schlüssel zum Überleben

Das Spielprinzip ist einfach: Ihr teilt euch in ein Verstecker-Team und ein Sucher-Team auf. Gewonnen haben die Sucher, wenn sie alle Versteckten gefunden haben. Wenn nicht, dann gewinnt das andere Team.

Zu Beginn einer Runde verteilen sich die Verstecker auf einer Map und suchen sich einen geeigneten Ort, um mit der Szenerie zu verschmelzen. Ihr nehmt eine passende Pose ein und dann geht's an die Farbpalette. Mittels Kopier-Tools nehmt ihr die Farben des Hintergrunds auf und pinselt diese über eure Spielfigur. Je genauer ihr dabei seid, desto besser ist die Illusion.

Video starten 0:22 Meccha Chameleon: Auf Steam ist gerade eine Versteckspiel in aller Munde, bei dem ihr zum Pinsel greift

Nachdem die Zeit abgelaufen ist, gehen die Sucher ... nun ja, auf die Suche. Habt ihr einen der Versteckten gefunden, knallt ihr in einfach ab - ein bisschen Shooter schadet schließlich nicht.

Besonders lustig ist, dass ihr als Versteckte per Knopfdruck in die freie Kamera wechseln könnt, während eure Spielfigur versteckt bleibt. Dadurch könnt ihr die Sucher beobachten und auslachen, wenn sie ihre Beute übersehen.

130.000 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig

Seit dem Release am 10. Juni hat sich die Spielerzahl konstant erhöht. Der niedrige Preis von knapp 6 Euro sowie Content Creator auf Twitch und Youtube dürften ihr übriges dazu beigetragen haben. Die bis dato höchste Spielerzahl erreichte Meccha Chameleon am 15. Juni mit 132.154 gleichzeitigen Spielerinnen und Spielern (via SteamDB).

Meccha Chameleon steht aktuell bei einer Gesamtwertung von 79 Prozent. Das ist zwar nicht überragend, aber für ein Partyspiel durchaus solide. Ein Blick in die Bewertungen verrät, warum der ulkige Titel so gut ankommt.

  • Jié xī傑西 schreibt: »Mega witziges Game! Absoluter Banger mit Freunden :D«
  • Y0NK0U schreibt: »Für den Preis findet man echt kaum etwas, das so viel Spaß macht. Ich bin mit geringen Erwartungen rangegangen und war am Ende total begeistert. Es ist so ein Spiel, bei dem man denkt: Nur noch eine Runde, und plötzlich sind zwei Stunden vergangen.«
  • aBucketofPuppies schreibt: »Unglaublich einzigartig und unterhaltsam! Es ist im Grunde eine Künstler-Version von Prop Hunt, und es ist extrem befriedigend, wenn es gelingt, sich direkt vor den Augen der anderen zu verstecken. [...] Selbst in öffentlichen Lobbys habe ich gute Erfahrungen gemacht.«
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Es gibt aber natürlich auch Kritik, irgendwo müssen die 21 Prozent negativen Bewertungen ja herkommen.

Für manche flacht der anfangs große Spielspaß schnell ab, anderen wurde er durch Bugs geraubt. Meccha Chameleon ist zudem nicht mit einem Anticheat-System ausgestattet, wodurch öffentliche Lobbys wohl häufiger von Betrügern heimgesucht werden.

Wenn Meccha Chameleon nichts für euch ist, findet ihr in der obigen Link-Box andere spannende Titel, bei denen sich ein Blick lohnt.

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