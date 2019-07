Mech-Freunde aufgepasst! Es gibt zwei wichtige Änderungen rund um den Release von MechWarrior 5: Mercenaries. Zum einen wird das Robo-Abenteuer zum Exklusivtitel im Epic Games Store und damit vorerst nicht auf Steam rauskommen. Und zum anderen haben die Entwickler von Piranha Games (nicht zu verwechseln mit Piranha Bytes) ein neues Release-Datum bekannt gegeben.

MechWarrior 5 erscheint nun am 10. Dezember 2019. Nachdem die Veröffentlichung ursprünglich schon für 2018 geplant und anschließend auf den 10. September 2019 verschoben wurde, folgt nun also noch einmal eine zusätzliche Verspätung von drei Monaten obendrauf. Eine Closed-Beta-Phase soll am 5. November starten, daran können allerdings nur Besitzer einer Community-Edition teilnehmen.

Die Entwickler erklären in einem offiziellen FAQ, dass sie mit dieser Terminverschiebung einerseits anderen großen Herbst-Releases aus dem Weg gehen wollen und gleichzeitig hätten sie mehr Zeit, das Spiel zu lokalisieren und noch letzte Stellschrauben gerade zu ziehen.

Was kann MechWarriors 5? Unser Preview verrät's: Ein Action-Wolf im Simulations-Schafspelz

MechWarrior 5: Mercenaries - Screenshots ansehen

Wann kommt MechWarrior 5 auf Steam? Der Epic-Exklusivdeal gilt ein Jahr, ab Dezember 2020 sollte das Spiel dann auch in anderen Online-Shops erhältlich sein. Überhaupt erst auf den Deal eingelassen hat sich Piranha Games offenbar aus finanziellen Überlegungen. Denn Epic würde ihnen nun die Chance geben, das Spiel so gut zu machen, wie sie es sich gewünscht haben. Dass Epic nicht nur verlockende Exklusiv-Deal-Offerten macht, sondern gleich Angebote, die man einfach nicht ablehnen kann, berichteten vor Kurzem auch die Entwickler von Zombie Army 4.

Wer jetzt keine Lust mehr hat, kann sein vorbestelltes Spiel aber zurückgeben. Vorbesteller haben bis zum 1. September 2019 die Möglichkeit, ihren Kauf von MechWarrior 5 rückgängig zu machen und ihr Geld wieder zu bekommen. Welche Schritte ihr dazu befolgen müsst, erfahrt ihr in dem FAQ.