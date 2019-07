Zombie Army 4: Dead War erscheint 2020 exklusiv im Epic Games Store, das haben die Entwickler von Rebellion vor Kurzem bekannt gegeben. Damit reiht sich der Untoten-Shooter in die immer weiter wachsende Liste an Epic-Exklusiv-Titeln ein und sollte dort eigentlich nicht weiter auffallen.

Das Besondere an diesem Fall ist aber, dass Rebellion sich bis vor Kurzem noch strikt gegen einen Deal mit den Fortnite-Erfindern von Epic ausgesprochen hat. Man bräuchte schon einen »verdammt guten Grund« für so eine Zusammenarbeit mit dem Epic Store, erklärte der Studiogründer Jason Kingsley noch im Mai 2019 gegenüber MCV.

Ende Juni verkündeten das Studio dann, dass Zombie Army 4 doch zum Exklusivtitel wird und nun hat Jason Kingsley gemeinsam mit seinem Bruder Chris (Co-Gründer von Rebellion) auf der Develop:Brighton-Konferenz offen gelegt, wie sie diesen »verdammt guten Grund gefunden« haben:

"Ich würde es eigentlich bevorzugen, keine Exklusiv-Deals zu unterschreiben, aber ich kann Epics Standpunkt verstehen. Und ganz offen gesagt, zahlen sie einfach unheimlich viel [im Original: they are paying through the nose], um ihren Store auszubauen. Das war alles ihr Verdienst und wir nehmen gerne etwas von ihrem Geld an, vielen Dank."

»Als Indie-Entwickler musst du so Chancen ergreifen«

Die Angebote von Epic Games scheinen also zu gut zu sein, um sie ablehnen zu können. Die Rebellion-Gründer wären schon allein von dem Angebot an sich überrascht gewesen. Dass es dann auch noch so großzügig ausfällt, sahen die Zombie-Army-4-Macher als Kompliment. Jason Kingsley dazu:

"Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass Epic uns etwas anbieten würden, weil sie sich normalerweise für die großen Spiele interessieren. Offenbar zählen sie Zombie Army 4 aber zu den großen Titeln, was toll ist und ein sehr netter Bonus für uns. Ich war ziemlich beeindruckt von den Summen, die sie angeboten haben. [...] Als Indie-Entwickler musst du solche Chancen dann manchmal ergreifen. Wenn dir so etwas offeriert wird, dann teilst du eben das Risiko und teilst auch den Lohn."

Zuletzt hatte Epic auch für Shenmue 3, Outer Wilds und Ghost Recon: Breakpoint als Exklusivtitel für sich gewonnen. Eine komplette Liste mit allen Titeln, die vorerst nur (oder zumindest zeitexklusiv) im Store der Fortnite-Macher landen, sowie viele weitere Infos und Artikel rund um den Shop findet ihr in unserem Artikel mit allen Infos zum Epic Games Store.

Quelle: Gamesindustry.biz