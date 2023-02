Medal of Honor: Diese Woche wird eine legendäre Shooter-Serie zu Grabe getragen

Vor vielen, vielen Jahren, da war die Welt noch jung, Facebook noch aufregende Zukunftsvision - und Medal of Honor stand richtig hoch im Kurs. Neben Call of Duty produzierte keine andere Serie so aufregende Weltkriegs-Kampagnen-Shooter, und das Rennen um die Spitze war alles andere als entschieden. Dann erschien im schicksalshaften Jahr 2007 Call of Duty 4: Modern Warfare ... der Drops war gelutscht.

Statt Innovationen voranzutreiben, verirrte sich die Medal-of-Honor-Serie in den Jahren danach irgendwo zwischen Battlefield und Call of Duty, düste im Windschatten von Trends der Konkurrenz und verlor seine eigene Identität. 2011 konkurrierte Medal of Honor (2011) erfolglos mit Battlefield 3, der Nachfolger Warfighter lief 2012 so schlecht, dass EA den Support im Prinzip sofort einstellte.

Und nun werden auch sämtliche Multiplayer-Server der letzten Medal of Honors abgeschaltet.

Das Ende für Medal of Honor

Man glaubt es kaum, aber selbst das 2010er Medal of Honor wurde bis heute noch gespielt - von gefühlt sieben Leuten weltweit, aber diese selben Leute gingen mit großer Passion an die Sache heran:

Doch damit ist jetzt Schluss. Am 16. Februar 2023 schaltet EA nach eigenen Angaben die folgenden Spiele endgültig ab:

Medal of Honor (2011) auf PC, Xbox 360 und Playstation 3.

Medal of Honor: Airborne auf PC, Xbox 360 und Playstation 3.

Medal of Honor: Warfighter auf PC, Xbox 360 und Playstation 3.

Die Abschaltung erfolgt ganz regulär im Rahmen regelmäßiger Shutdowns für ältere EA-Spiele. Die ganz alten (und wirklich guten) Serienteile wurden teils schon vor zehn Jahren deaktiviert. Ihr könnt nach dem Shutdown weiterhin die Singleplayer-Kampagnen von Warfighter und Co. spielen, der Multiplayer bleibt euch hingegen logischerweise verwehrt. Mehr zur Kampagne seht ihr hier:

Dieser Schritt markiert den wahrscheinlich letzten Sargnagel in einer Serie, die seit über zehn Jahren keinen Fuß mehr in die Tür bekommt. Nach dem erfolglosen Warfighter hatte EA die Reihe ohnehin abgeschrieben, 2019 ebbte dann noch einmal der VR-Ableger Medal of Honor: Above and Beyond an die Oberfläche, der bei den Kritikern allerdings ziemlich durchfiel. Unser GameStar-Test zu Medal of Honor: Above and Beyond gehört international noch zu den positivsten.

Der Multiplayer von Medal of Honor (2011) war dabei keine Vollkatastrophe, sondern einfach ein Mix aus den großen Maps eines Battlefield mit dem schnellen Casual-Infanterie-Geballer eines CoD, der für die Leute zu wenig eigene Identität, zu wenig spannende Neuerung und zu wenig Alternative in einem Genre bot, das damals mit zig Modern-Military-Trittbrettfahrern allmählich an Momentum verlor.