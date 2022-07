Bei Steam, Epic und Co. sind gerade 19 richtig gute Spiele im Angebot

Es ist mal wieder Mittwoch und ihr wisst, was das bedeutet: Midweek Madness! Wir fassen wie immer die besten Sales von Steam, Epic und GOG zusammen, damit ihr euer neuestes Spiel so billig wie möglich bekommt. Wie immer warten auch diese Woche ein paar tolle Angebote auf euch.

Highlights der Woche:

A Plague Tale: Innocence

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Asobo Studio | Release: 14. Mai 2019 | Plattform: Steam | Preis: 8 Euro (um 80 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 1. August 2022

Ratten sind schon in der Realität ekelhaft? Nach A Plague Tale: Innocence werdet ihr die gefräßigen Viecher in ganz neuem Licht sehen. Wir spielen die junge Amicia, die im Frankreich des 14. Jahrhunderts mit ihrem kränklichen Bruder Hugo auf der Flucht vor der Inquisition ist. Als wären fanatische Religiöse nicht schon problematisch genug, wird das Land dazu noch von einer mörderischen Rattenplage heimgesucht.

Das Action-Adventure hat nicht nur in unserem Test überzeugt, sondern schaffte es sogar auf Platz 42 der besten Storyspiele aller Zeiten. An einem zweiten Teil wird auch schon gearbeitet. Wir haben uns mit den Entwicklern unterhalten, wie die doch recht geschlossene Geschichte jetzt fortgesetzt werden soll:

No Man's Sky

Genre: Open-World-Sandbox | Entwickler: Hello Games | Release: 12. August 2016 | Plattform: Steam | Preis: 28 Euro (um 50 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 1. August 2022

Was war der Release von No Man's Sky im Jahr 2016 doch für eine Enttäuschung. Viele versprochene Inhalte haben noch gefehlt und die Mega-Open-World war letztendlich doch sehr karg und schnell langweilig.

Hello Games hat an dem Computergenerierten Sci-Fi-Spiel aber festgehalten und das hat sich voll ausgezahlt. Mit ständigen kostenlosen Updates ist No Man's Sky mittlerweile ein echtes Sandbox-Highlight! Das hat auch Heiko bereits vor einem halben Jahr festgestellt:

Und seitdem folgten nur noch mehr kostenlose Updates. Erst vor Kurzem erschien mit Endurance ein weiteres Gratis-Addon, was die Spielerzahlen gerade auch noch einmal richtig ankurbelt.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Genre: Echtzeit-Taktik | Entwickler: Mimimi Games | Release: 06.12.2016 | Plattform: GOG| Preis: 4 Euro (um 90 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 1. August 2022

Mimimi Games hat sich in kurzer Zeit mit Echtzeit-Strategiespielen wie Desperados 3 einen echten Namen in der Branche gemacht. Ihr könnt euch jetzt für gerade mal 4 Euro ihr erstes Echtzeit-Taktik-Meisterwerk Shadow Tactics sichern. Dabei spielt ihr unterschiedliche Ninjas und Samurai im Japan des Jahres 1615, um die Feinde des Shoguns auszuschalten.

In unserem Test aus dem Jahr 2016 konnte Shadow Tactics schon begeistern, aber vor einem halben Jahr erschien dann noch das Addon Aiko's Choice, was das Spiel nur noch besser machte. Den großen DLC müsst ihr aber noch separat dazu kaufen, der Zusatzinhalt ist auf GOG aber gerade auch reduziert und kostet statt 20 Euro nur 8 Euro.

Weitere spannende Angebote der Woche bei Steam

Battlefield 2042: Nach dem desaströsen Start des Multiplayer-Shooters kämpft sich das Spiel von Dice dank frischer Updates langsam wieder aus der Versenkung. (30 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Conan Exiles: Das beliebte Survival-Spiel, das in der Welt des Barbaren Conan spielt, könnt ihr euch jetzt recht billig sichern. (16 Euro, um 60 Prozent reduziert)

Red Dead Redemption 2: Rockstars Western-Meisterwerk ist für jeden Open-World-Fan mindestens einen, wenn nicht sogar zwei oder drei Blicke wert. Nur vom Online-Modus dürft ihr euch nicht mehr zu viel erhoffen, das Entwicklungsstudio bringt nämlich keine großen Updates und Events mehr heraus. Beim Epic Games Store ist das Spiel übrigens gerade genauso billig. (30 Euro, um 50 Prozent reduziert)

GTA 4: The Complete Edition: Wolltet ihr die Geschehnisse in Vice City schon immer mal nachholen, seid aber nie dazu gekommen? Dann ist jetzt eure Chance, diese Lücke zu füllen! (6 Euro, um 70 Prozent reduziert)

Detroit: Become Human: Das vormals PlayStation-exklusive Storyabenteuer stellt euch vor die klassische Cyberpunk-Frage: Was bedeutet es eigentlich, ein Mensch zu sein? (20 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Interessante Sales bei Epic

Horizon: Zero Dawn: Ihr bekämpft in diesem wunderschönen Open-World-Abenteuer mechanische Dinos. (25 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Far Cry 6: Im sechsten offiziellen Ableger verschlägt es euch auf einen Insel-Staat, der stark von Kuba inspiriert wirkt, und befreit diesen aus den bösen Fängen des Regierungschefs. (24 Euro,um 60 Prozent reduziert)

Borderlands 3: Mal wieder heißt es: Ballern, looten und weiter ballern! Der abgedrehte Koop-Shooter ist ähnlich verrückt wie seine Vorgänger. (15 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Hitman 3: Als Agent 47 könnt ihr auf kreativste Weise eure Zielperson ausschalten, ohne gesehen zu werden. Hier lohnt sich ein dritter, vierter und fünfter Durchlauf allemal. (24 Euro, um 60 Prozent reduziert)

Cyberpunk 2077: Die gröbsten Bugs wurden mittlerweile gefixt, zurück bleibt eine wunderschöne Open World mit einer spannenden Story und viel spielerischer Freiheit. (30 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Kena: Bridge of Spirits: Wenn ihr schon immer mal in einen Pixar-Film hineinspringen wolltet, dann ist das eure Chance. Die Grafik erinnert nämlich stark an den knuffigen Stil von Disneys Studio und das Spiel an sich ist obendrauf auch noch gut, wie sich in unserem Test herausstellte! (24 Euro, um 40 Prozent reduziert)

Ghostwire: Tokyo: Die Hauptstadt Japans sah in einem Videospiel selten so gut. Das Gameplay ist zwar etwas eintönig, kann aber trotzdem Spaß machen. (30 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Weitere spannende Angebote bei GOG

Disco Elysium: Final Cut: Zurecht ist dieses phänomenale Rollenspiel auf unserem Platz 1 der besten Story-Spiele aller Zeiten gelandet! Wir spielen einen abgehalfterten Polizisten, der an einem Mordfall ermittelt … oder zumindest bemüht er sich. (14 Euro, um 65 Prozent reduziert)

Frostpunk: GotY Edition: Das Strategiespiel für Survival-Fans. Klingt nach zwei Genres, die sich nur schwer verbinden lassen, Frostpunk schafft es mit einer eisigen Stadt aber ohne Probleme. (14 Euro, um 72 Prozent reduziert)

Batman: Arkham City GotY Edition: Mit kaum einem Arkham-Spiel kann man einen wirklichen Fehl-Kauf machen, aber Arkham City überzeugt die meisten Fans dank der spannenden Story doch am meisten. (5 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Darkest Dungeon: Die unscheinbare Rundenstrategie hat es faustdick hinter den Ohren. Neben den Aktions- und Lebenspunkten müssen wir auf die geistige Verfassung unserer Mitstreiter achten. (4 Euro, um 85 Prozent reduziert)

Die Angebote im Preisvergleich

Zu guter Letzt könnt ihr euch in unserer Preistabelle einen Überblick verschaffen, wo was wieviel billiger ist. Viel Spaß beim Durchstöbern!

Spiel/Shop Steam GOG Epic Humble Gamesplanet A Plague Tale: Innocence 8 Euro 40 Euro 50 Euro 40 Euro 36 Euro No Man's Sky 28 Euro 28 Euro 55 Euro 50 Euro Shadow Tactics 40 Euro 4 Euro 4 Euro 40 Euro 34 Euro Battlefield 2042 30 Euro 30 Euro Conan Exiles 16 Euro 20 Euro 40 Euro Red Dead Redemption 2 30 Euro 30 Euro 60 Euro 57 Euro GTA 4: The Complete Edition 6 Euro Detroit: Become Human 20 Euro 20 Euro 40 Euro 36 Euro Horizon Zero Dawn 50 Euro 50 Euro 25 Euro 50 Euro 45 Euro Far Cry 6 24 Euro Borderlands 3 60 Euro 15 Euro 60 Euro 54 Euro Hitman 3 60 Euro 24 Euro 60 Euro Cyberpunk 2077 60 Euro 60 Euro 30 Euro 60 Euro Kena: Bridge of Spirits 24 Euro Ghostwire: Tokyo 60 Euro 30 Euro 60 Euro 54 Euro Disco Elysium: The Final Cut 40 Euro 14 Euro 40 Euro Frostpunk: GotY Edition 30 Euro 14 Euro 14 Euro 46 Euro 44 Euro Batman: Arkham City: GotY Edition 20 Euro 5 Euro 5 Euro 20 Euro 16 Euro Darkest Dungeon 23 Euro 4 Euro 23 Euro 23 Euro

Werdet ihr euch eins der Spiele kaufen oder erhofft ihr euch für die nächste Midweek Madness bessere Angebote? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!