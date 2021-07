Minecraft 1.18: So spielt ihr das nächste große Update schon jetzt

Schon seit der Ankündigung vor vielen Monaten warten Fans auf das Updates Caves & Cliffs für Minecraft, welches Entwickler Mojang in zwei einzelne Patches veröffentlicht. Der erste Teil mit Update 1.17 ist im Juni erschienen, jetzt folgt bald der zweite und finale Schritt.

Update 1.18 für Minecraft ist ab sofort in einer ersten Beta, dem sogenannten Snapshot, für die Java und Bedrock-Version verfügbar. Wir fassen für euch zusammen, welche Neuerungen im Update enthalten sind und wie ihr den Snapshot installiert.

Das steckt in Caves & Cliffs Teil 2

Wie im offiziellen Blogeintrag der Entwickler zu lesen ist, enthält der zweite Teil des großen Updates nun die spannendsten Neuerungen von Caves & Cliffs. Das geht soweit, dass die Welt von Minecraft danach definitiv anders aussieht.

Neue Gebirgs-Biome: Hohe, schneebedeckte Gipfel und Hänge, kleine Wäldchen am Rande und mehr. Die Berge erhalten eine große Überarbeitung und wirken fortan natürlicher in der Welt platziert. Zudem wird die maximale Höhe der Spielwelt angepasst (maximal 320 Blöcke).

Neue Höhlen-Generation: Höhlen werden umfangreicher und abwechslungsreicher. Sie bieten mehr enge Gänge, unterirdische Seen, schlängeln sich unterirdisch durch die Welt oder entstehen im Inneren eines Berges und formen eine Art Tropfsteinhöhle. Die maximale Tiefe der Spielwelt liegt jetzt bei der Ebene -64 (vorher: 0).

Natürliche Terrainvariation: Variationen im Gelände und in der Höhe können nun unabhängig von Biomen auftreten. So können sich beispielsweise Wälder oder Wüsten auf einem Hügel bilden, ohne dass ein spezielles Biom dafür entsteht.

Neue Erzverteilung: Die wichtigen Mineralien der Minecraft-Welt werden gänzlich neu verteilt. Wie genau, das stellen die Entwickler in einer vorläufigen Grafik dar. Diese ist aber noch nicht final, das heißt es könnten sich noch Änderungen ergeben.

Neue Monsterregel: Feinde spawnen in Minecraft nur noch in absoluter Dunkelheit. Zuvor konnten Monster auch in schwach gedimmten Regionen auftauchen, aber das ist jetzt vorüber.

Snapshot in der Java-Edition installieren

Um die erste Version von Update 1.18 auszuprobieren, benötigt ihr den aktuellen Snapshot. Anders als gewohnt lässt dieser sich jedoch nicht einfach über den Launcher installieren. Folgt diesen Schritten, um die Entwicklerversion testen zu können:

Ladet den 1.18 Snapshot von der Entwicklerseite herunter. Drückt die Tasten Win+R und gebt in der Adresszeile %appdata%\.minecraft ein und klickt auf »Ok«. Wechselt in den Ordner »Versions« und entpackt dort den heruntergeladenen Snapshot. Startet den Minecraft-Launcher und klickt auf »Installationen«, dort kreuzt ihr das Häkchen »Modifiziert« an. Drückt auf »Neue Installation« und denkt euch einen beliebigen Namen aus. Bei »Version« sucht ihr in der Liste anschließend »pending 1.18_experimental-snapshot-1.zip« (solltet ihr die Version nicht sehen, startet einmal den Launcher neu) Klickt anschließend auf »Erstellen« und startet die eben erstellte Version.

Von den Entwicklern gibt es außerdem eine grafische Version der Installationsschritte auf Englisch. Beachtet jedoch, dass ihr mit dem Snapshot zwingend eine neue Welt generieren müsst. Erst mit einem späteren Update sollen auch Welten aus Minecraft Version 1.17 kompatibel sein.

26 5 Mehr zum Thema Minecraft: Java, Bedrock, Windows - Alle Versionen erklärt

In der Bedrock-Version von Minecraft könnt ihr den zweiten Teil von Caves & Cliffs ebenfalls vorab ausprobieren. Die Installation fällt deutlich simpler aus:

Startet die Bedrock-Version von Minecraft und erstellt eine neue Welt oder greift auf eine bestehende Welt zurück. Unter den Spieleinstellungen findet ihr den Reiter »Experimente«. Aktiviert hier »Caves and Cliffs« und bestätigt beim Fenster, dass ihr die experimentellen Änderungen nutzen wollt.

Falls ihr die Änderungen bei einer bestehenden Welt aktiviert, erstellt das Spiel automatisch für euch eine Kopie eurer Welt mit den Neuerungen. So wird eure Originalwelt nicht beschädigt oder unspielbar gemacht.

Wann erscheint Minecraft 1.18?

Einen Releasetermin für die finale Version von Minecraft 1.18 und damit dem zweiten Teil von Caves & Cliffs gibt es übrigens noch nicht. Viele der Änderungen sind tiefgreifend und benötigen entsprechend viel Testzeit, weshalb die Entwickler schon jetzt mit den sehr experimentellen Versionen anfangen.

Der erste reguläre Snapshot für Update 1.18 soll voraussichtlich im September erscheinen. Ob es dann zusätzliche Änderungen gibt, bleibt abzuwarten.