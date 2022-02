Normalerweise ist Minecraft als außerordentlich friedliches Spiel bekannt. Zwar gibt es in den Weiten der Klötzchenwelt auch einige feindlich gesinnte Zeitgenossen wie die bekannten Creeper, Zombies oder gar Drachen, aber normalerweise kann man davon ausgehen, hier keine schlimmen Gewaltakte mit ansehen zu müssen.

Doch um ein Haar wäre Essig mit dem Frieden gewesen: Denn im kürzlich veröffentlichten Update 1.18.10 versteckte sich zumindest in der Beta ein Bug, der Frösche zu einer höchst gefährlichen Spezies gemacht hat. Die Folgen waren katastrophal - zumindest für die nichts ahnenden Ziegen.

Katastrophal waren übrigens auch die Folgen für ein ganzes Land, als kürzlich ein Minecraft-Turnier abgehalten wurde. Denn plötzlich waren alle Einwohner offline:

Kleiner Bug, große Folgen

Was ist passiert? Derzeit befinden sich die Frösche noch in der Entwicklungsphase und sollen erst mit dem großen Wild-Update aka Version 1.19 (alle Infos dazu gibt's hier) ihr offizielles Spieldebüt geben. In der Beta zur jüngsten Version 1.18.10 waren die eckigen Amphibien aber bereits enthalten, damit die Entwickler deren Verhalten in freier Wildbahn testen können.

Und einer dieser Entwickler, genauer gesagt Alexander Östman, verriet im Rahmen eines Minecraft-Livestreams Details zu dem kuriosen Bug, der auf seine Kappe geht:

Ich habe die Frösche entwickelt und ihnen die Fähigkeit gegeben, andere Tiere zu essen. Um diese Fähigkeit zu testen dachte ich mir, dass ich die Ziegen dafür nehmen könnte. [...] Was passiert ist: Ich habe vergessen, diesen Teil des Codes für die Beta zu entfernen, also konnten Frösche in der ersten Beta die Ziegen essen. Als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie ein Spieler ein Video davon gepostet hat, bin ich vor Lachen vom Stuhl gefallen, weil es so witzig war.

Ihr habt richtig gelesen: Frösche mutierten zum erbarmungslosen Raubtier und verschluckten keine Fliegen, was man ihnen vielleicht noch verzeihen könnte, sondern ganze Ziegen an einem Stück, mitsamt Haut, Fell und Knochen.

Das von Östman angesprochene Video machte natürlich auch auf Reddit die Runde. Tierfreunde sollten an dieser Stelle besser wegsehen:

Aber die Entwickler reagierten doch wenigstens schnell, oder? Ja, schon - aber wer nun dachte, dass man den Ziegen zur Hilfe eilte, irrt sich. Denn der Community Manager Jay unterstützte die Frösche bei ihrem unstillbaren Verlangen nach Ziegenfleisch sogar noch und stellte die unschuldigen Grasfresser in einer Reihe auf, damit die Frösche einfaches Spiel haben:

Das Beta-Update 1.18.10.27 verordnete den Fröschen dann aber eine strenge Diät und entfernte ihren Jagdinstinkt. Das hilft zwar den bereits verspeisten Blökern nicht mehr, dürfte aber die Überlebenden freuen, die sich nun stolz I survived the frogpokalypse -Pullis bestellen können.

Wenn euch nun seltsamerweise die Lust überkommen sollte, mal wieder in Minecraft reinzuschnuppern, gibt es übrigens eine wichtige Neuigkeit. Denn schon bald könnt ihr eure Mojang-Accounts nicht mehr zum Einloggen nutzen. Was ihr unternehmen müsst, um weiterhin Klötzchen stapeln zu können, erfahrt ihr hier.