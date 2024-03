Minecraft-Fan bekommt durch Zombies echten Herzinfarkt, darf nur noch im friedlichen Modus spielen

Eigentlich sehen die Zombies in Minecraft gar nicht so gruselig aus. Aber diese furchtbaren Geräusche!

Keine Sorge, diese Geschichte klingt erstmal dramatisch, es geht dem Betroffenen aber gut und er nimmt es selbst mit viel Humor: Die Zombies aus Minecraft haben bei einem Spieler einen echten Herzinfarkt ausgelöst. Die Reddit-Community tröstet ihn, gibt wertvolle Tipps und warnt ihn vor anderen Spielen, die er besser meiden sollte.

Reddit-User Nekorianz erklärt, dass Herzleiden in seiner Familie seit vielen Generationen vorkommen. Er selbst ist mit 24 Jahren ebenfalls schon herzkrank – für einen gesunden Menschen ist ein Schreck durch Minecraft-Zombies harmlos, für Erkrankte nicht unbedingt.

Nekorianz’ Herzinfarkt wurde ausgelöst, als er in einer dunklen Höhle plötzlich einer Horde Zombies und einem Creeper gegenüber stand. Er schaffte es noch, seine Mutter zu alarmieren, bevor er das Bewusstsein verlor.

Beim Arzt erzählte er, was passiert war – sehr zum Ärger der Mutter, wie er schreibt. Sie hat ihm nun verboten, den normalen Modus zu spielen, stattdessen läuft Minecraft nur noch auf »friedlich«.

Unter dem Post schreibt Potential-Season 1890:

Nekorianz nimmt das Schmunzeln wohl nicht übel und antwortet:

Es ist lustig, aber seit mein Vater vor acht Monaten am gleichen Herzleiden gestorben ist (das ist bei uns erblich), ist sie strenger mit mir geworden. Hahaha. Ich könnte nichts dagegen machen, sie ist mein Engel, es ist am besten, auf den mütterlichen Rat zu hören. LMAO.

Tipps aus der Community: Unter seinem Post sammeln Minecraft-Fans (neben Beileidsbekundungen) nützliche Tipps, etwa, dass man die Gegner-Spawns in den Einstellungen auch im normalen Modus deaktivieren kann, welche Mods helfen könnten und wie man auch im Peaceful-Modus an wichtigen Loot kommt.

Außerdem sammeln manche User Spiele, die sich Herzkranke lieber sparen sollten. Apex Legends zum Beispiel. Oder Outlast - wobei sich das fast von selbst verstehen sollte.

Info zum Thema Herzinfarkt: Ein Herzinfarkt ist bei jungen Menschen zwar selten, kann aber in allen Altersgruppen auftreten. Laut der Deutschen Herzstiftung sind typische Warnzeichen: plötzlich auftretende starke Schmerzen und Druck auf der Brust, Atemnot, Engegefühl, Angstschweiß, Übelkeit. Bei Frauen kann er sich stattdessen auch in Rücken- oder Kieferschmerzen sowie Oberbauchbeschwerden äußern. Im Zweifel ist immer ein Notarzt via 112 zu alarmieren.