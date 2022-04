Minecraft: Fan-Map sorgt für ein besonders atmosphärisches Horrorerlebnis

Wer den Namen Minecraft hört, der denkt vermutlich nicht sofort an Horror- und Gruselelemente. Stattdessen stehen entweder die Sandbox selbst, monumentale Nachbauten oder große Modifikationen, wie zuletzt mit Elden Ring, im Vordergrund.

Aber Minecraft kann auch wirklich gruselig sein. Etwa in dunklen Höhlen und ohne Fackeln, während sich von hinten ein Creeper anschleicht. Oder aber in Form von Fan-Maps, die mit fast schon bescheiden wirkenden Mitteln für ein wahrhaftig gruseliges Erlebnis sorgen.

Ashen - ein Horror-Haus in Minecraft

Vom 9. bis zum 11. April fand der Yeggs Spring 2022 Mapjam statt. Ein Wettbewerb, in der einzelne Creator oder kleinere Teams in 72 Stunden eine spannende Map für Minecraft erstellen und um ein kleines Preisgeld konkurrieren.

Eine der teilnehmenden Maps ist Ashen von den Reddit-Nutzern TheChopper2112 und Ssupersette, die für besonders viel Aufmerksamkeit sorgt. Denn in Ashen erlebt ihr kleines und atmosphärisch dichtes Horror-Adventure, bei dem die Macher einerseits viel Liebe zum Detail zeigen und andererseits auch die spielerischen Stärken von Minecraft nutzen.

Aber worum geht es in Ashen überhaupt? In der Map landet ihr entweder alleine oder mit mehreren Mitspielern in einem Horrorhaus und müsst entkommen. Zuvor müsst ihr aber noch eine bestimmte Kreatur erledigen, aber das stellt sich als gar nicht so einfach heraus. Schließlich ist es ziemlich dunkel und überall lauern Gefahren, die manchmal kaum sichtbar sind.

Darüber hinaus dürft ihr auf keinen Fall euren Geisteszustand außer Acht lassen. Je länger ihr euch in einem dunklen Raum aufhaltet, desto eher nimmt der Wahnsinn zu. Sobald die Insanity-Leiste 100 Prozent erreicht, sterbt ihr und euer Versuch scheitert.

Um diesem Schicksal zu entgehen, müsst ihr für Licht sorgen, in dem ihr beispielsweise Kerzen entzündet oder neue aufstellt. Für Letzteres müsst ihr jedoch erst einmal innerhalb der Map frische Ressourcen erbeuten, um entsprechend ganz im Minecraft-Stil neue Gegenstände herstellen zu können.

Ashen selbst ausprobieren

Wenn ihr nun selbst Lust auf Ashen bekommen habt, dann könnt ihr die Map kostenlos herunterladen und euch in das Horrorhaus wagen. Benötigt wird lediglich die aktuellste Version von Minecraft Java, sprich 1.18.2.

Die Map selbst könnt ihr anschließend über den Yeggs Mapjam herunterladen. Dort findet ihr in der Übersicht auch noch weitere Maps, die im Rahmen des Wettbewerbs entstanden und möglicherweise den einen oder anderen Blick wert sind.

Zurück zu Ashen: Die heruntergeladene Map-Datei müsst ihr nur noch entpacken und den Ordner in den Saves -Ordner von Minecraft kopieren. Diesen findet ihr in der Regel bei C:\Users\BENUTZERNAME\AppData\Roaming\.minecraft . Danach könnt ihr die Karte ganz normal in Minecraft auswählen und euch gruseln.

Horror in Minecraft? Ist das etwas, was eurer Meinung nach funktionieren kann oder seht ihr die Stärken von Mojangs Vorzeigespiel weiterhin ganz wo anders? Verratet uns dazu gerne eure Meinung in den Kommentaren!