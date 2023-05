Minecraft geht gegen echte Schusswaffen auf Custom-Server vor, doch die Community wehrt sich

Wenn es nach Mojang geht, bleiben von wiedererkennbaren Schusswaffen auf Custom-Servern bald nur noch Erinnerungen.

Minecraft ist gemeinhin als ein Fantasy-Spiel rund ums Entdecken, prozedural generierter Landschaften und Errichten teils gigantischer Bauwerke bekannt. Doch gibt es in der Weite des Internets unzählige Custom-Server, die mitunter aufwendig erstellte Mods für ganze Welten und Hunderte Spieler betreiben.

Einer davon ist Grand Theft Minecart, der unschwer zu erahnen seine Kern-Inspiration aus der überaus berühmten Grand Theft Auto-Serie zieht. Nicht wegzudenken aus dem Original, wie auch aus dem Minecraft-Mod, sind Schusswaffen, die auch als Nachahmung realer Vorbilder zu erkennen sind. Doch genau hier dran stört sich Mojang, der Entwickler von Minecraft.

Wie geht Mojang gegen Minecraft-Schusswaffen vor?

Das Team von Grand Theft Minecart erhielt vor gut drei Wochen eine E-Mail vom Minecraft Enforcement-Team. Dieses setzt die rechtlichen Grundlagen einer jeden Nutzung des Spielehits durch.

Nach dieser hat die Führungsebene von Mojang kürzlich beschlossen, dass Schusswaffen nicht den Richtlinien für kommerziell genutzte Server entsprechen und deshalb entfernt werden müssen. Hintergrund hiervon sei die Ausrichtung von Minecraft auf Jugendliche. Schusswaffen sehe Mojang dahingegen als Inhalte für Erwachsene an.

Für "GTM" haben die Betreiber nicht nur eine riesige Karte gebaut, sondern auch moderne Schusswaffen eingefügt. (Bildquelle: grandtheftmc.net)

Wie reagieren die Serverbetreiber?

Was folgte, ist ein Protest der Serverbetreiber, woraufhin das Enforcement Team folgendes klarstellte:

Das Problem seien nicht Waffen wie Schwerter, TNT oder ähnliches per se, denn diese führten die Modder zuvor noch als Gegenargumente an. All solche finden sich seit Jahren in Minecraft wieder. Das Problem sei die Wiedererkennbarkeit der Schusswaffen anhand von Optik und Benennungen, wie Assault Rifle .

Deshalb reiche es auch nicht, wenn der Entwickler die Optik durch entsprechende plastikhaft-anmutende Aufsätze in Richtung von Spielzeugwaffen modifiziere. Neue Namen müssen her und eventuell wird das Redesign aller Schusswaffen hin zu Fantasy-Blastern erzwungen. Denn letztere, folgern die Grand Theft Minecart-Betreiber, seien scheinbar in Ordnung.

Den Einwand der Serverbetreiber, dass doch auch Schusswaffen wie Armbrüste, Bögen und sogar Sprengstoff im originalen Minecraft einen Platz hätten, wollte das Minecraft-Team nicht gelten lassen.

Es ginge nämlich darum, dass die Waffen wegen ihrer Optik und Benennung ihren realen Vorbildern zuzuordnen wären. Deshalb dürften auch keine Begriffe wie Sturmgewehr verwendet werden, außerdem wird eventuell die Umgestaltung aller Schusswaffen zu Fantasy-Blastern erzwungen.

Wie geht es weiter mit Grand Theft Minecart?

Das Wichtigste vorneweg: Die Server werden weiterlaufen. Die Betreiber versuchen den Forderungen Mojangs nachzukommen, auch wenn das für sie heißt, ihr Spiel zu verfremden.

Aber: Das Team plant aber, ein alternatives Ressource-Pack zum Download anzubieten, mit dem sich die Optik auf Userseite wiederherstellen lässt

Wenn ihr Lust auf ein von Natur aus schusswaffenfreies Abenteuer in der regulären Minecraft-Welt habt, dann schaut euch doch mal unser Review-Video zu Minecraft Legends an.

12:37 Weniger bauen, mehr kämpfen - Minecraft Legends überrascht mit mehr RTS-Tiefe als gedacht

Respektvoller Umgang

Solltet ihr die gesamte Geschichte im Detail nachvollziehen wollen, sei euch die Lektüre auf der Homepage des Server-Projektes ans Herz gelegt. Doch eines gehört an dieser Stelle noch betont: Auch wenn hier Community und Mojang unterschiedlicher Meinung sind und ein Fanprojekt aktiv vom Entwickler mit Nachdruck gebeten wird, Änderungen vorzunehmen, verläuft die Kommunikation beiderseits bisher respektvoll.

Das Enforcement-Team ist nach außen sichtlich bemüht, an einer Lösung mitzuwirken, ist jedoch an seine Direktiven gebunden. Und die kommen von der Spitze Mojangs, den Rechteinhabern.

Was denkt ihr über das Thema? Findet ihr das Vorgehen von Mojang richtig oder lehnt er derlei Eingriffe in Custom-Server vielleicht sogar generell ab? Spielt ihr selbst auf Servern wie Grand Theft Minecart? Und kennt ihr andere, tolle Fan-Server, von denen ihr gerne allen erzählen würdet? So oder so: Schreibt uns gerne eure Gedanken, Meinungen oder Empfehlungen in die Kommentare!