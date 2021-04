Minecraft-Spieler baut Hawaii nach und schickt euch auf die Insel

Die Community von Minecraft ist bekannt dafür, gerne mal berühmte Gebäude nachzubauen oder anderweitig imposante Werke zu erschaffen. Ein Spieler hat jetzt ein ganz besonderes Werk vollendet: Er baute die Hawaii-Inseln nach. Wie das aussieht, zeigt euch der Erschaffer Frang Cesco selbst in einem Video.

Link zum YouTube-Inhalt

Das steckt hinter dem virtuellen Hawaii

Das Ausmaß der Welt: Insgesamt kommt die Karte im Spiel auf eine Größe von 16.663 x 10.567 Blöcken. Die hat er nicht alle von Hand nachgebaut, sondern offizielle Daten von der NASA oder der Regierung in das Spiel konvertiert. Ein durchaus aufwendiges Unterfangen, was den Aussagen von Cesco zufolge ganze drei Wochen in Anspruch nahm.

Der Maßstab: Er erstellte die Insel in einem Maßstab von 1:45. Das bedeutet, dass jeder einzelne Block 45 Meter in der echten Welt entspricht. Für die vertikale änderte er den Maßstab allerdings und setzt auf einen Maßstab von 1:22.

Eine virtuelle Reise

Die Map könnt ihr herunterladen und dadurch selbst in der Java-Version von Minecraft erkunden. Download-Link und Passwort für das Archiv veröffentlichte der Erschaffer direkt in der Beschreibung seines Youtube-Videos:

Download: Mediafire

Mediafire Passwort: fra267youtube

fra267youtube Installation: Entpackt die Datei in den Ordner »%appdata%/.minecraft/saves/«

Die Karte ist jedoch nur mit Version 1.12.2 oder früheren Releases von Minecraft kompatibel. Wenn ihr einen eigenen Server betreibt, könnt ihr sie allerdings auch auf diesen hochladen und, das notwendige Wissen vorausgesetzt, mit Dynmap für aktuellere Versionen konvertieren.

Mehr Gebiete zum Erkunden

Ähnliche Projekte gibt es auch von anderen Spielern. Ein ganzes Team werkelt etwa bereits seit über 10 Jahren an einem originalgetreuen Nachbau der gesamten Welt von Mittelerde aus Der Herr der Ringe. Den präsentierten sie 2021 mit einer virtuellen Tour:

14 3 Mehr zum Thema Minecraft Mittelerde: Virtuelle Tour durchs Auenland

Aber auch andere Nachbauten der echten Welt gibt es. Der Spieler mit dem Nicknamen lentebriesje hat etwa bereits 2013 die gesamte Erde in einem Maßstab von 1:1500 umgesetzt.