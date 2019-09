Ab dem 21. September treten in der Open Beta von Call of Duty: Modern Warfare zwei Teams mit jeweils 32 Spielern gegeneinander an. Das berichtet die Website Charlie Intel und beruft sich dabei auf eine Ingame-Benachrichtigung aus der PS4-Beta. Darin heißt es:

"Danke, dass du die Beta von Call of Duty: Modern Warfare gespielt hast! Wir hoffen, dir hat gefallen, was wir bisher gezeigt haben - aber wir sind noch nicht fertig! Am Samstag, den 21. September werden wir im Rahmen des zweiten Beta-Wochenendes die Multiplayer-Erfahrung auf das nächste Level heben. Du wirst den neuen 32vs32-Modus Ground War auf der neuen Map Karst River Quarry spielen können."

Wir werden also nach dem 2v2-Modus und den mittelgroßen Varianten der PS4-Beta erstmals auch die Massenschlachten des neuen CoD kennenlernen. Und das könnte spannend werden: Mit einer so großen Spielerzahl stößt die Reihe (abgesehen vom Blackout-Modus in Black Ops 4) erstmals in Battlefield-Gefilde vor. Die Karte Karst River Quarry war bisher weder in den Alpha-Spielszenen, noch in der Beta zu sehen. Charlie Intel hat in der Beta aber ein erstes Bild der Map entdeckt.

Die Kollegen von Game Informer haben den großen Spielmodus bereits in Aktion gesehen und beschreiben, wie sich Call of Duty mit 64 Spielern, Hubschraubern & Panzern spielt. Der Ex-Marken-Manager von Battlefield-Entwickler Dice sieht die Marke durch die neue CoD-Marschrichtung sogar bedroht.

Ein deutlicher Kritikpunkt hat sich schon in der ersten Beta-Phase herauskristallisiert: Spieler beklagen die Fehlende Minimap (und die Entwickler reagieren darauf). Weitere Details zum Thema Crossplay, Startzeiten für alle Plattformen und Infos zum Preload, findet ihr in unserem Übersichtsartikel zur Beta von CoD Modern Warfare.