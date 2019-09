Es geht nicht um die Gewaltdarstellung, nicht um die Balance, nicht um die Optik. Die größte Kritik vieler Spieler der Beta von Call of Duty: Modern Warfare dreht sich um die Minimap - die fehlt nämlich.

Dass die Minimap im neuesten Call of Duty durch einen Kompass ersetzt wird, stand schon länger fest und hat bereits vor der Beta für Diskussionen gesorgt. Kollege Philipp Elsner hat das fehlende Feature in seiner Kolumne erwähnt:

Meinung: Warum mich Modern Warfare nach Jahren wieder für CoD begeistert

Statt Minimap müsst ihr Gegner nun mit einer UAV-Drohne sichten. Das gefällt nicht jedem. Die Beta zu Call of Duty: Modern Warfare hat am 12. September begonnen, kurz darauf sammelten sich die ersten Beschwerden.

Auf Twitter startete Call of Duty News eine Umfrage, ob man die Minimap zurückbringen solle oder nicht. Zum Zeitpunkt dieses Artikels haben über 76.000 Spieler abgestimmt, 83 Prozent sprechen sich für die Rückkehr aus.

Entwickler antworten auf Spielerkritik

Auf Reddit haben sich die Entwickler von Infinity Ward in einem Beitrag zur Beta geäußert. Darin sprechen sie auch die Diskussion um die Minimap an:

"Okay, reden wir über die Minimap. Wir hören euch laut und deutlich. Mit eurem Feedback und den Daten, die wir kontinuierlich sammeln, experimentieren wir intern mit einigen unterschiedlichen Optionen. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn wir irgendwelche Änderungen vornehmen, die ihr während der Beta sehen könntet.



Das ist eine anhaltende Diskussion mit allen von euch, also erneut: vielen Dank, dass ihr eure Gedanken zu diesem Thema teilt. Wir melden uns wieder bei euch, wenn wir neue Informationen haben."

Was ist eure Meinung zur Minimap in Call of Duty: Modern Warfare? Wollt ihr die Karte im Spiel haben oder ist es die richtige Entscheidung, sie wegzulassen? Schreibt uns in den Kommentaren.

Wenn ihr selber noch nicht in die Beta reingeschaut habt und wissen wollt, was überhaupt drinsteckt, werft einen Blick in unsere Zusammenfassung zu den Inhalten.

Open Beta von CoD MW: Alle Infos zu Start-Termin, Vorabzugang, Crossplay & mehr