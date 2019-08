In Monster Hunter World: Iceborne dreht sich alles um den Loot. Monster erlegt man schließlich für neue Waffen oder Rüstungen, um dann noch besser vorbereitet auf die Jagd zu gehen.



Die eigene Optik spielt dabei allerdings auch eine große Rolle - nicht umsonst gibt es eine große Auswahl an Bestien, aus deren Rüstungen man sich einen persönlichen Look zusammenstellen kann.



Über den offiziellen Playstation-Account und den Monster-Hunter-Account auf Twitter wurden in letzter Zeit Gifs einiger neuer Rüstungen aus Iceborne veröffentlicht, um den Fans einen kleinen Einblick zu geben.



Darunter sind nicht nur die Rüstungen für neue Monster wie Banbaro oder Shrieking Legiana, sondern auch die Master-Rank-Rüstungen. Der Master Rank oder Meisterrang ist der neue G-Rank in Monster Hunter World - der bislang schwierigste Rang, auf dem extrem starke Monster eine besondere Endgame-Herausforderung bieten.

Master Rank: Die neuen Endgame-Rüstungen

Die Tweets zeigen immer nur entweder die männliche oder die weibliche Version der Meisterrang-Rüstungen. Es gibt aber dennoch jeweils zwei Varianten für beide Geschlechter.

Das ist das Master-Rank-Set für Legiana.

Elegance and power. Hunt Legiana to obtain this magnificent armor set in Monster Hunter World: Iceborne.

Das ist das Master-Rank-Set für Rathian.

Classic set from the "Queen of the Land" Rathian. #Iceborne.

Das ist das Master-Rank-Set für Pukei Pukei.

Sport a look fit for hunting in dense jungles and forests with this Pukei-Pukei armor set. #Iceborne

Das ist das Master-Rank-Set für Anjanath.

"A fiercely proud Anjanath armor that stands as a symbol of valor and a challenge to all." #Iceborne

Das ist das Master-Rank-Set für Great Girros.

Sleek black scales coat this Master Rank Girros armor. #Iceborne

Das ist das Master-Rank-Set für Odogaron.

Exude Odogaron's malevolent vibe by crafting this armor set in Monster Hunter World: Iceborne.

Das ist das Master-Rank-Set für Rathalos.

Master Rank armor made up of materials from the King of the Skies, Rathalos. Majestic and fierce. #Iceborne

Das ist das Master-Rank-Set für Tobi-Kadachi.

Here's a sneak peek at the Master Rank Tobi-Kadachi armor set. #Iceborne

Das ist das Master-Rank-Set für Black Diablos.

The massive Black Diablos horns that sit upon your shoulders impress fear on your prey. #Iceborne

