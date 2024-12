Morrowind bekommt eine gigantische Fan-Erweiterung, die zukünfitg noch wachsen soll

Im Hintergrund seht ihr die Hafenstadt Anvil. Die kennt ihr vielleicht schon aus Oblivion.

Morrowind landete in unserer damaligen Umfrage zum besten Elder Scrolls Teil zwar lediglich auf Platz 3, das heißt aber noch lange nicht, dass es nicht viele Fans hat. Fans, wie etwa das Modding-Team von Project Tamriel, das erst kürzlich den Release ihres aktuellen Mega-Projektes feierte.

Was ist Project Cyrodiil: Abecean Shores?

Die Morrowind-Mod erweitert das Grundspiel um ein neues Gebiet. Und wie ihr als Elder-Scrolls-Experten vermutlich bereits am Namen erkennt, geht es nach Westen in die imperiale Provinz. Dort herrscht das Königreich von Anvil mit der gleichnamigen Hafenstadt als ihr Zentrum.

Das ganze Gebiet ist etwa halb so groß wie Vvardenfell und bietet neben dem Hafen auch einen Dschungel, eine Küste und Unterwassergebiete. Einen ersten Einblick des Projekts bekommt ihr im Trailer:

Natürlich könnt ihr die hübschen Gebiete nicht nur bewundern und erkunden, sondern auch mit den dortigen Bewohnern sprechen, Quests erledigen und Monster verprügeln. Neben den unzähligen kleineren Quests, hat das Modteam auch Fraktionsaufgaben gearbeitet.

Hier trefft ihr natürlich auf alte bekannte wie der Diebesgilde oder der Magiergilde, macht aber auch neue Bekanntschaften. Etwa mit den Wanderpriestern. Insgesamt soll es über 160 neue Quests geben.

So installiert ihr die Mod

Die Mod Project Cyrodiil findet ihr wie gewohnt auf Nexusmods.

Das braucht ihr zum Installieren der Mod:

Die aktuellste Version von Morrowind (v 1.6820), inklusive Tribunal und Bloodmoon

Tamriel_Data v11.0 oder höher (hier geht's zur Mod)

Den Morrowind Code Patch (hier geht's zur Mod)

Es wird außerdem empfohlen, dass ihr euch die beiden anderen großen Modprojekte des Teams ebenfalls herunterladet und installiert, damit ihr auch die Quests spielen könnt, die zwischen den Mod-Provinzen passieren.

Das ist aber kein Muss. Falls euch die beiden anderen Mods aber interessieren, könnt ihr im folgenden Video einen Blick in Tamriel Rebuilt werfen:

Die eigentliche Installation der Mod ist recht simpel. Dazu müsst ihr einfach den Inhalt des 00 Core -Ordners der Mod entpacken und in den Data Files -Ordner eures Morrowind-Verzeichnisses schieben. Werdet ihr gefragt, ob die gleichnamigen Ordner ineinander integriert werden sollen, klickt ihr auf Ja .

Jetzt müsst ihr nur noch in den Morrowind Launcher gehen und sicherstellen, dass die beiden Optionen Tamriel_Data.esm und Cyr_Main.esm angehakt sind.

Und das war es auch schon. Jetzt könnt ihr Morrowind starten und entweder per Boot ins neue Gebiet reisen (dazu sprecht ihr mit Titus Corilex im Hafen von Ebonheart) oder per immersiver Quest. Die findet ihr entweder im Foreign Quarter der Stadt Vivec, dem College of Firewatch oder im Westen der Stadt Dragonstar.

Was 2025 und darüber hinaus geplant ist

Das ambitionierte Team rund um Project Tamriel hat mit dem ersten Release schon viele Inhalte geliefert, ist aber noch lange nicht fertig mit der Mod. Aktuell arbeitet das Team an einer Erweiterung zu dem Königreich von Sutch und den Colovian Highlands. Später soll es dann weiter landeinwärts gehen.

Alle Infos zum aktuellen Entwicklungsstatus und Kontakt zu den Moddern findet ihr auf ihrer offiziellen Homepage. Aktuell arbeitet das Kollektiv an insgesamt vier Provinzen für Morrowind: Cyrodiil, Skyrim, High Rock und Hammerfell.

Was sagt ihr zu der Mod? Werdet ihr sie ausprobieren und kennt ihr bereits die anderen Projekte von Project Tamriel? Und animieren euch solche Mods, nochmal ein über 20 Jahre altes Spiel neu zu installieren und zu erleben? Schreibt es uns doch in die Kommentare.