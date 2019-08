Es ist mittlerweile Tradition, dass die absurdesten Gastkämpfer in den Videospielen von Netherrealm auftauchen, um Schellen zu verteilen. Und während sich Injustice-2-Fans über Charaktere wie Hellboy, Sub-Zero oder die Teenage Mutant Ninja Turtles (hier für Ohrwurm klicken), schmeißen sich nun Spawn, der Terminator und der Joker für Mortal Kombat 11 in den Ring.

Der Entwickler hinter dem blutigen Backpfeifen-Fest hat für Mortal Kombat 11 die letzten Kämpfer bekannt gegeben, die per DLC nachgeliefert werden. Das … Kombat Pack umfasst neben Shang-Tsung und Nightwolf die folgenden Charaktere:

The Terminator T-800 am 08. Oktober 2019

T-800 am 08. Oktober 2019 Sindel am 26. November 2019

am 26. November 2019 Der Joker am 28. Januar 2020

am 28. Januar 2020 Spawn am 17. März 2020

Der Terminator wurde Arnold Schwarzenegger nachempfunden und erinnert an dessen Design in der kommenden Filmfortsetzung Dark Fate, während der Joker überraschend niedlich und jugendlich daherkommt. Bei Sindel handelt es sich wiederum um eine altbekannte Mortal-Kombat-Schurkin und Todd McFarlanes Spawn mischte schon in Soul Calibur 2 mit - der übrigens demnächst sein eigenes Film-Reboot bekommen soll.

Evil-Dead-Fans müssen dafür tatsächlich auf Ash Williams verzichten: Obwohl Bruce Campbell persönlich die Gerüchte um einen Gastauftritt seiner Kultfigur verneinte, hoffen Spieler von Mortal Kombat 11 trotzdem, dass »El Jefe« für das Beat'em Up die Kettensägen-Hand zücken würde.

Consider this my finishing move against a certain internet rumor. pic.twitter.com/6vKPZvTfQu — Bruce Campbell (@GroovyBruce) May 6, 2019

Dafür soll sich ja immer noch das mysteriöse Evil-Dead-Spiel in Entwicklung befinden, das Bruce Campbell bereits vor geraumer Zeit in Aussicht stellte.

Mortal Kombat 11 erschien am 23. April 2019 und ist für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Unseren Test zum Spiel findet ihr unter diesem Link.

