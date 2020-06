Ja, Klone von Dark Souls gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Warum also ist Mortal Shell einen ganz besonders aufmerksamen Blick wert? Zunächst einmal wird das Action-RPG von einer Reihe AAA-Veteranen entwickelt, die zuvor an Call of Duty: WW2, Ghost of Tsushima und dem Kinofilm und CGI-Feuerwerk Alita: Battle Angel gearbeitet haben.

Und diese Expertise zeigt sich zumindest in Sachen Optik bereits im actionreichen Gameplay-Trailer von Mortal Shell:

Mehr als nur ein Dark-Souls-Klon?

Auf den ersten Blick sieht Mortal Shell aus wie ein Dark Souls in moderner Grafik: Düstere Atmosphäre, spektakulär inszenierte Bosse, große Schwerter und eine surreale Horror-Fantasy-Welt. Ihr sammelt Seelen, die gleichbedeutend mit Erfahrungspunkten sind und die Story verläuft nicht linear. Auch das Thema der Mortal Shell, zu deutsch sterbliche Hülle, erinnert an das Dark-Souls-Thema Menschlichkeit und Wiedergeburt.

Doch gerade diese Shell-Mechanik ist eine spannende Neuerung von Mortal Shell: Sinkt euer Lebensbalken im Kampf auf Null, werdet ihr aus eurer sterblichen Hülle geschlagen. In diesem Stadium habt ihr laut Entwicklern taktische Vorteile - aber auch nur einen Lebenspunkt. Ob derlei Ideen ausreichen, um aus dem Schatten der From-Software-Spiele zu treten, muss sich noch zeigen. Immerhin wird es vermutlich mit Elden Ring konkurrieren müssen, dessen Infos derzeit noch auf sich warten lassen.

Mortal Shell hat bereits eine Steam-Seite und startet im Juli in die Closed Beta - einen Release-Termin gibt es allerdings noch nicht. In unserer Spielvorstellung erzählen wir euch, was wir bereits über Mortal Shell wissen.