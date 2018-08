Der Entwickler TaleWorlds gab via Blogpost auf Steam bekannt, dass sein neues Action-Strategiespiel Mount & Blade 2: Bannerlord auf der Gamescom 2018 mit neuem spielbaren Material aufwartet. Während im letzten Jahr in Köln lediglich einige Multiplayer-Features gezeigt wurden und Besucher den Kommandanten-Modus spielen durften, kann dieses Jahr jeder selbst Hand an den Einzelspieler-Modus des neuen Mount & Blade legen.

Ein erster Eindruck

Dafür steht Besuchern ein vorgefertigter Charakter zur Verfügung, mit dem sie sich weitgehend frei in der Sandbox-Welt bewegen können. Im finalen Spiel ist laut TaleWorlds aber eine freie Charaktererschaffung integriert, ist ja schließlich auch ein Rollenspiel.

"[Spieler können auf der Gamescom 2018] frei die Karte und die Siedlungen erkunden, die unterschiedlichen Bewohner Kalradiens kennenlernen und mit ihnen sprechen, Truppen anheuern und ausbilden, an Scharmützeln und Schlachten teilnehmen, Handel treiben, an Turnieren teilnehmen und Quests von Honoratioren übernehmen."

Zwar würden Spieler es nicht schaffen, in der Kürze der Zeit Mid- und Endgame-Inhalte wie Belagerungen und den Beitritt zu einer Fraktion zu erleben. Das Probespiel soll aber einen Eindruck verschaffen, wie der Einstieg in Mount & Blade 2: Bannerlord abläuft.

In unserem großen Special lest ihr alles Wissenswerte zu den Fraktionen und ihren Hintergründen in Mount & Blade 2. Die Fraktionen orientieren sich an realen Vorbildern, werden aber durch eine eigene kreative Note ergänzt.

