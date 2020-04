Ein neues Tool für Mount & Blade 2: Bannerlord sorgt auf Reddit momentan für riesige Begeisterung: Der User bizzfarts (ohje) hat eine Webseite veröffentlicht, mit denen die Spieler nun deutlich mehr Freiheit bei der Erstellung ihres Clan-Banners genießen und somit quasi zum wahren Banner-Lord werden.

So baut ihr euren eigenen Custom Banner

Wenn ihr euch auch mal an der Erstellung eines eigenen Banners probieren wollt, müsst ihr lediglich die Webseite des Banner-Tools besuchen. Die Bedienung des Werkzeugs ist selbsterklärend: Auf der linken Seite fügen wir Elemente hinzu, im Editor platzieren wir die Objekte und passen ihre Größe und Form an. Am besten probiert ihr es einfach mal selbst aus!

Wenn ihr eurer Wappen fertiggestellt habt, müsst ihr dieses nur noch ins Spiel importierten. Auch das geht ziemlich einfach: Kopiert den Code, den ihr unter dem Banner-Editor findet in eure Zwischenablage. Im Spiel selbst müsst ihr nur noch den Banner-Bildschirm (Taste »B« auf der Weltkarte) aufrufen und den Code per Strg + V einfügen - schon erstrahlt eure Standarte mit dem neuen Wappen.

Die besten und witzigsten Fan-Kreationen

Die neuen Möglichkeiten haben bei den Spielern einen regelrechten Hype ausgelöst: Über 100 verschiedene Banner wurden seit dem Release des Tools auf Reddit gepostet. Wir haben für euch einige besonders sehenswerte Kreation herausgesucht.

Game-of-Thrones-Fans müssen wohl noch einige Zeit warten, bis die ersten Mods aus Calradia endlich Westeros machen. Die ersten Fans haben aber bereits die Wappen einiger Häuser nachgebaut:

Auch Fans von Rick and Morty spielen Bannerlord: Einer von ihnen hat Wissenschaftler Rick ein Banner gewidmet - schließlich ist er der witzigste Charakter aller Zeiten. Ob ihr es glaubt oder nicht, er hat sich in einer Folge tatsächlich in eine Gewürzgurke verwandelt:

Für Fans von Geralt von Riva und The Witcher 3: Die Schule des Wolfes gibt's nun auch in Calradia:

Praise the sun! Auch das Wappen des Ritters Solaire aus Dark Souls wurde umgesetzt:

Mit Emojis könnt ihr eurer Stimmung Ausdruck verleihen:

Besonders aufwändig gestaltet ist dieses Wappen des Deutschen Ordens:

Viele weitere Fan-Kreationen könnt ihr im speziell dafür angelegten Subreddit bestaunen!