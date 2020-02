Mount & Blade 2 startet am 31. März 2020 auf dem PC in die Early-Access-Phase. Das Rollenspiel mit dem Untertitel Bannerlord wird auf Steam, im Epic Games Store und auf der Webseite des Entwicklers TaleWorlds verfügbar sein. Der Preis beläuft sich auf 50 Euro - wie auf Twitter offiziell bekannt gegeben wurde.

Wann die finale Version von Mount & Blade 2 erscheinen wird, ist dagegen noch nicht bekannt. Ebenso wenig, auf welche Inhalte sich Spieler in der Early-Access-Phase freuen dürfen.

Mount & Blade II: Bannerlord will be released in Early Access on 31st March 2020. The game will be available for purchase through Steam, Epic Games Store, and TaleWorlds website, for $49.99/€49.99/£39.99.