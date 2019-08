Darauf warten viele Mittelalter-Fans schon seit sieben Jahren: Mount & Blade 2 hat einen Releasetermin! Ja, wirklich! Der Rollenspiel-Strategie-Simulations-Mix mit dicken Burgen und starken Rittern wird im März 2020 in die Early-Access-Phase starten, vorraussichtlich auf Steam und Gog.com.



Dies gab Bannerlord-Entwickler Taleworlds Entertainment im Rahmen der gamescom bekannt - und veröffentlichte auch gleich noch einen Trailer mit viel Kampf-Gameplay, aber ohne Interface und die Weltkarte. Dabei ist Letztere ein zentraler Bestandteil der Mount-&-Blade-Serie, hier reitet ihr mit eurem selbst erstellten Helden und seiner Armee von Stadt zu Stadt, treibt Handel und oder rekrutiert zusätzliche Truppen.



Über 12 Minuten Spielszenen:

Mount & Blade 2 Exkusivvideo aus der Sandbox-Kampagne

Mount & Blade 2: Bannerlord - Screenshots ansehen

Bislang gilt der angepeilte Release-Zeitraum Anfang 2020 nur für die PC-Version von Mount & Blade 2: Bannerlord; Umsetzungen für die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Im Vorfeld der gamescom bekam GameStar bereits exklusiv den Einzelspielermodus zu sehen - auf unserem Streaming-Kanal MAX könnt ihr die Präsentation am Mittwoch um 14:15 Uhr anschauen.

Wer auf der gamescom in Köln vor Ort ist, darf diese Sandbox-Kampagne nicht anspielen - das bleibt Journalisten wie GameStar vorbehalten. Im Public-Bereich dürft ihr euch dafür im Multiplayer-Modus von Mount & Blade 2: Bannerlord austoben, hier steht die Captain-Spielvariante zur Verfügung, eine teambasierte PvP-Balgerei.

Eine ausführliche Plus-Titelstory zu Mount & Blade 2 lest ihr am Donnerstag bei GameStar. Bis dahin seht ihr im langen Gameplay-Video bei GameStar Plus bereits, wie das Anheuern von Armeen, die Belagerung von Burgen und der Kampf funktioniert, außerdem gibt's einen ersten Blick auf fraktionsinterne Abstimmungen - und die Hinrichtung von Gefangenen:

