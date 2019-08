Morgen geht es endlich los! Dann beginnt nicht nur offiziell die gamescom 2019, sondern zugleich auch unser ganz persönlicher Live-Stream unter dem Motto #gctogether. Dort zeigen wir euch täglich neue Spielszenen zu noch unveröffentlichten Titeln und laden jede Menge interessante Gäste zu uns ein, mit denen wir über Spiele und die Gaming-Branche an sich quatschen.

So auch am Mittwoch, den 21. August. Dann haben wir nämlich einen ganz besonderen Leckerbissen für alle Rollenspiel-Fans, die sich in der mittelalterlichen Welt des fiktiven Landes Calradia zuhause fühlen. Wir zeigen euch brandneue Spielszenen aus Mount & Blade 2!

Unser Stream am Mittwoch:

Was? Gameplay-Präsentation des Singleplayers von Mount & Blade 2: Bannerlord

Wann? Am Mittwoch, den 21. August um 14:15 Uhr

Wo? In unserem Livestream auf Youtube, Twitch & unserer gamescom-Themenseite

Neues zum Singlepayer von Mount & Blade 2

Eins vornweg: Ob Mount & Blade 2 auf der gamescom endlich einen Releasetermin bekommt, können wir euch auch noch nicht sagen. Die gute Nachricht ist allerdings: das Spiel macht gehörige Fortschritte! Davon werdet ihr euch am Mittwoch auch selber überzeugen können, denn dann haben wir in unserem Live-Stream ganz neue Spieleindrücke aus dem Rollenspiel für euch.

Der Fokus liegt dabei in erster Linie auf der Singleplayer-Kampagne, über die bislang noch recht wenig bekannt ist. Dabei handelt es sich hierbei doch um »das Herzstück von Mount & Blade!«. Dieser Meinung ist zumindest unser Superfan und Experte für Mittelalter-Spiele Jochen Redinger, der während des Live-Streams als Gast anwesend sein wird und sich mit euch die neuen Spielszenen zu Gemüte führt.

Volles Programm mit Planet Zoo, Wasteland 3 & mehr

Wer Aufbaustrategie einem Open-World-Rollenspiel vorzieht, der wird am Mittwoch-Mittag ebenfalls in unserem Stream fündig. Denn schon um 13:00 Uhr schaut bei uns der Audio Designer Matthew Florianz vorbei, welcher momentan mit der Arbeit an Planet Zoo beschäftigt ist. Florianz kommt aber nicht mit leeren Händen, sondern zeigt live vor Ort neue Ingame-Aufnahmen der Parksimulation. Stellt euch also schon mal auf Herz erwärmende Szenen mit putzigen, kleinen Polygon-Tierchen ein.

Etwas düsterer wird es um 13:45 Uhr mit einer Spielpräsentation zum Endzeit-RPG Wasteland 3. Auch hier lassen wir einen renommierten Gast zu Wort kommen, wenn die Rollenspiel-Legende Brian Fargo auf unserem Besucher-Stuhl platz nimmt und von unserem Strategie- und RPG-Experten Maurice Weber interviewt wird.

Natürlich wird es am Mittwoch aber auch Programmpunkte abseits von Rollen- und Strategiespielen geben. Um 13:15 Uhr werfen wir beispielsweise einen Blick auf die Zukunft des Loot-Shooters Destiny 2 und um 14:30 Uhr widmen wir uns dem neuen Gameplay aus FIFA 20. Dabei unterstützt uns mit Cihan sogar ein echter Profi, der anschließend analysiert, was an EAs Werbeversprechen eigentlich dran ist.

Noch mehr tägliche News und brandaktuelle Neuankündigungen findet ihr die ganze Woche lang auf unserer gamescom-Themenseite!