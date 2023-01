Xbox Game Pass für PC: Neue Spiele im Februar 2023

Auch im Februar wird die Bibliothek des Game Pass für PC-Spieler wieder erweitert. Zwar sind noch längst nicht alle Spiele für den nächsten Monat bekannt, drei Highlights wurden aber bereits angekündigt - darunter auch der düstere Rollenspiel-Hit Darkest Dungeon und die Shooter-Hoffnung Atomic Heart.

Aber damit sich ein Fenster öffnen kann, muss sich oft erst eine Tür schließen (oder so), deswegen werden auch wieder einige Spiele den Game Pass im Februar verlassen. Wir haben alle Infos für euch und halten euch auf dem Laufenden, sobald die restlichen Spiele des Monats bekannt werden!

Eine komplette Übersicht aller Spiele im Game Pass nach Genre findet ihr hier:

36 42 Xbox Game Pass Liste aller PC-Spiele 2023 nach Genre

Darkest Dungeon

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Red Hook Studios | Release: 19. Januar 2016 | Im Game Pass ab: 2. Februar 2023

Eigentlich muss man ja kaum noch erklären, was Darkest Dungeon so genial macht - immerhin ist es eines der beliebtesten rundenbasierten Spiele überhaupt. Und solange Teil 2 noch im Early Access vor sich hin köchelt, kann man jetzt in aller Ruhe den Anfang des Wahnsinns im Game Pass spielen!

Wer düstere Atmosphäre, echte Herausforderungen und schweißtreibende Entscheidungen liebt (und außerdem erleben möchte, wie die eigene Rollenspielparty dem Wahnsinn verfällt), kann mit Darkest Dungeon kaum etwas falsch machen.

Hot Wheels Unleashed - GOTY Edition

10:46 Hot Wheels Unleashed - Review-Roundup zum Überraschungs-Hit

Genre: Arcade-Rennspiel | Entwickler: Milestone S.r.l. | Release: 30. September 2021 | Im Game Pass ab: 7. Februar 2023

Wenn ihr gerne ein richtig spaßiges Rennspielerlebnis haben wollt, ohne vorher ein Handbuch über realistische Fahrphysik gelesen haben zu müssen, aber es nicht Mario Kart sein soll, dann könnte Hot Wheels Unleashed eure Antwort sein!

Der Arcade-Fun-Racer verzichtet zwar auf Items und Waffen, legt dafür aber einen Strecken-Editor à la Trackmania und natürlich eine schöne Portion Spielzeug-Nostalgie oben drauf.

Atomic Heart

25:07 Atomic Heart - Angespielt-Fazit nach 4 Stunden Gameplay

Genre: Shooter | Entwickler: Mundfish | Release: 21. Februar 2023 | Im Game Pass ab: 21. Februar 2023

Atomic Heart hat Shooter-Fans schon mit seinem ersten Trailer völlig in seinen Bann gezogen - immerhin erinnert die bizarre Welt mit ihren originellen Kreaturen an die besten Tage von Singleplayer-Shootern à la Bioshock.

Es gibt zwar trotz großartiger erster Anspieleindrücke noch einige Zweifel, ob Atomic Heart wirklich so gut werden kann, wie es verspricht - aber zum Glück könnt ihr es bald ganz unverfänglich im Game-Pass-Abo spielen.

23 5 Atomic Heart Release, Gameplay, Story und was ihr sonst noch wissen müsst

Diese Spiele verlassen den Game Pass für PC

Ab dem 31. Januar verabschieden sich folgende Titel:

Was haltet ihr von den bisher bestätigten Spielen für den Game Pass im Februar 2023? Welche Spiele würdet ihr euch noch wünschen und auf welche freut ihr euch ganz besonders? Erzählt uns davon in den Kommentaren!