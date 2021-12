Myth of Empires, das beliebte neue Mittelalter-Survivalspiel, verschwand am 4. Dezember 2021 urplötzlich aus dem Verkauf auf Steam. Tagelang herrschte unter Spielern große Unsicherheit über den Verbleib des MMOs.

Zumindest aktive Spieler scheinen derzeit kaum betroffen: Laut der Antwort auf unsere Anfrage bei der zuständigen PR-Agentur sind die Spiel-Server online. Wer Myth of Empires besitzt, kann also weiterhin spielen.

Jetzt gibt es eine offizielle Stellungnahme des Entwicklers Angela Game. Demnach habe es bei Steam eine Urheberrechtsbeschwerde gegen Myth of Empires gegeben, wonach Steam als Anbieter gemäß des in den USA gültigen Gesetzes DMCA das Spiel aus dem Shop entfernt haben soll, um juristisch nicht belangt werden zu können.

Angela Game beteuert, dass alle Rechte zu Myth of Empires bei ihnen lägen. Nun arbeite man eng mit Steam zusammen und gehe gegen die Anschuldigungen vor, um das Spiel so schnell wie möglich zurück in den Verkauf zu bringen.

Bezüglich der kürzlichen Auslistung von Myth of Empires auf Steam sowie der nachfolgenden Entwicklungen:



Vor einigen Tagen erhielt Steam Anschuldigungen wegen mutmaßlicher Urheberrechtsverletzungen in Bezug auf Myth of Empires und hat in Übereinstimmung mit dem DMCA und um sich von der Haftung zu befreien, Myth of Empires vorübergehend aus seinem Store entfernt. Unser Entwicklerteam erklärt hiermit hoch und heilig: Angela Game besitzt alle Rechte und das Eigentum an Myth of Empires und wird aktiv auf jegliche Zweifel oder Behauptungen in diesem Punkt reagieren. Wir sind in aktivem Kontakt mit Steam und tun unser Bestes, um das Spiel wieder in den Store zu bringen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die den Spielern dadurch entstanden sind.



Gleichzeitig werden wir die allgemeine Optimierung von Myth of Empires weiter vorantreiben und den normalen Betrieb und die Entwicklungsarbeit aufrechterhalten. Wir bereiten derzeit eine große Anzahl von Inhalts-Updates vor, die aufgrund der aktuellen besonderen Umstände nicht online gestellt werden können. Aber Spieler, die Myth of Empires gekauft haben, können sich darauf verlassen, dass wir ihnen ein besseres Spielerlebnis bieten werden.



Wir danken euch für eure Unterstützung und euer Verständnis.