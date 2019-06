Werbung ist bei Sportübertragungen im Fernsehen allgegenwärtig. Besonders in den USA werden Spiele in aller Regelmäßigkeit von Werbespots unterbrochen. Auch in den jeweiligen Simulationen wie etwa bei FIFA, Madden oder WWE gehören Anzeigen zur Grundausstattung. Nun sorgen jedoch neue Werbesports während der Ladezeiten von NBA 2K19 bei der Community gehörig für Stunk.

Anders als sonst handelt es sich hierbei um keinen Sponsor auf den Jerseys oder Werbebanner im Stadion, sondern um Spots mit einer Länge von bis zu 30 Sekunden.



Das größte Problem dabei: Selbst wenn die Ladeanzeige bei 100 Prozent angelangt ist, lässt sich der Werbespot nicht überspringen. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um einen Trailer für die FX-Serie Snowfall.

Spieler üben scharfe Kritik

Auf Reddit sorgte der Post des Users Afilathiel für das größte Aufsehen. In seinem Thread wurden seit gestern bereits fast 900 Kommentare verfasst, die meisten davon kritisieren die Werbespots scharf. Das Thema ist inzwischen der Reddit-Beitrag zu NBA 2K mit den meisten Upvotes.

BlackMagB etwa schreibt:

"Darüber muss viel mehr berichtet werden. Wer zur Hölle fügt nicht-überspringbare Werbung in ein Spiel ein. "

Bobridges34 betont in seiner Antwort nochmal, dass es sich bei NBA 2K19 um ein Spiel zum Vollpreis handelt:

"Ich hab das gerade gesehen. Werbung bei kostenlosen Mobile-Spielen ist eine Sache, aber für diesen Mist habe ich schon bezahlt. Nicht cool."

NBA 2K19 war kürzlich um bis zu 95 Prozent reduziert, was auch Dratanticpotatoes hervorhebt und einen Zusammenhang zur Werbeanzeige herstellt:

"Diese hinterhältigen Bastarde. Verkaufen das Spiel für drei Dollar um mehr Spieler zu bekommen, nur um dann diese Scheiße abzuziehen. So ein raffgieriges Unternehmen. "

Werbung in anderen Spielen

Gerade in Sportspielen halten sich die Entwicklern in Sachen Produktplatzierungen äußerst selten zurück. Das wird oftmals auch weniger kritisiert, als in anderen Spielen, da die Werbetafeln und Sponsorenverträge immer auch das Gefühl einer Liveübertragung transportieren.

Trotzdem kam es schon öfters zu Situationen, die selbst hier den Rahmen sprengten. Beim konsolenexkluisven EA Sports UFC 3 konnten Spieler durch das Ansehen von Werbespots zusätzliche Münzen verdienen, um sie im Ultimate-Team-Modus auszugeben.

In WWE 2K19 indes ist das Sponsorship mit Snickers so allgegenwärtig, dass nicht nur Werbetafeln dessen Logo zieren, sondern auch die Kommentatoren kräftig die Werbetrommel rühren und es sogar ein Snickers-Achievement gibt, das lautet: Hunger to Win.

Von offizieller Seite gibt es bislang keine Reaktion zu den neuen Werbespots in NBA 2K19. Wir haben aber bei 2K nachgefragt und erweitern diese Meldung, sobald wir mehr wissen.