Von Need for Speed und auch dem beliebten Tower-Defense-Spiel Plants vs. Zombies hat man schon etwas länger nichts mehr gehört. Der letzte Teil der Rennspielserie erschien Ende 2017 und Plants vs. Zombies hatte seinen letzten Auftritt mit dem Shooter Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 im Jahr 2016. Laut eines neuen Geschäftsberichts plant EA derzeit, beide Serien fortzusetzen.

Das gab EAs Chief Operating und Financial Officer Blake Jorgenson gegenüber den Investoren bekannt. Beide Titel sollen bis April 2020 erscheinen. Außerdem äußerte er sich über Anthem, Apex Legends und auch das kommende Star-Wars-Spiel namens Star Wars Jedi: Fallen Order:

"Wir freuen uns darauf, Anthem, unsere neue IP, zu starten, Apex Legends und weitere Titanfall-Erfahrungen auszubauen, neue Plants-vs.-Zombies- sowie Need-for-Speed-Spiele zu veröffentlichen und Star Wars Jedi: Fallen Order zu unseren Sportspielen im Herbst hinzuzufügen."

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 könnte kommen

Bei dem nächsten Eintrag der einstigen Tower-Defense-Serie dürfte es sich um Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 handeln. Erst im März letzten Jahres gab es einen neuen Hinweis auf den Shooter. Ein bei Amazon gelisteter Comic soll laut Beschreibung die Brücke zwischen Teil 2 und 3 darstellen.

Infos bezüglich des nächsten Need for Speed gibt es derweil nicht. Der letzte Teil der Serie, Need for Speed: Payback, erhält allerdings noch neue Inhaltsupdates. Das letzte erschien im Juni 2018 und brachte einige neue Features und Autos. Im August folgte dann ein Geburtstagsevent zum 24-jährigen Bestehen der Reihe. Seitdem wurde es ruhig um das Rennspiel.

Mit einer geplanten Veröffentlichung bis zum ersten Quartal 2020 dürften sich beide Spiele bereits in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase befinden. Dementsprechend werden wir wohl nicht mehr allzulange auf die ersten offiziellen Infos zu den Titeln warten müssen.

